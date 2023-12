Asllanis mål klen tröst när Sverige föll ihop

OS-hoppet var redan släckt, men kvällens match var ändå betydelsefull för Sverige. Det började otroligt bra och de gulblå hade 3-1 efter första halvlek, där Asllani prickade in ett av målen.

I andra var Stina Blackstenius en ribbträff från 4-1 – men istället föll Sverige ihop som ett korthus. Spanien gjorde fyra raka mål och vann med 5-3. Samtidigt vann Italien sin match och passerade därmed Sverige i tabellen. Tredjeplatsen i gruppen innebär att Sverige måste kvala sig kvar i Nations Leagues A-grupp. Lottningen sker på måndag. Åker Sverige ur A-gruppen väntar en betydligt tuffare väg till EM.

Kosovare Asllani, lagkapten för dagen, var mycket besviken efteråt.

– Det är inte där vi ska vara. Vi är Sverige och ska inte vara där. Vi har satt oss själva i den här sitsen och nu måste vi se till att vinna allt framöver. Det är under all kritik att släppa in fyra mål på en halvlek. Jag är riktigt, riktigt besviken, sa hon till SVT.