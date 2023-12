Här är grupplottningen till årlig futsalturnering i Totebo

Arrangörsföreningen Hjorted/Totebo vann fjolårets upplaga av Nennes Nyårspokal efter finalvinsten mot Gunnebo IF. Foto: Privat

Det blir fyra lag från Vimmerby kommun och lika många lag från Västerviks kommun i årets upplaga av Nennes Nyårspokal.

Det blir två grupper om fyra lag i gruppspelet och de två bästa lagen går vidare till semifinal på eftermiddagen. Gruppspelet drar igång klockan 9.00 och slutspelet börjar 14.30.

Arrangörsklubben Hjorted/Totebo placeras i den ena gruppen med IFK Tuna, Djursdala SK och Blackstad/Odensvi IF. I den andra gruppen hamnar IFK Västervik, Södra Vi IF, Gunnebo IF och Frödinge/Brantestad SK.

Hjorted/Totebo är regerande mästare efter vinst i fjolårsfinalen mot Gunnebo IF med 1–0.