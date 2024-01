Klart för semifinaler i KM – ”Bästa chansen på länge”

Gullringen är det laget som imponerat allra mest i gruppspelet och som också slutade etta med 16 inspelade poäng. Det enda poängtappet kom i lagets första match för dagen, mot IFK Tuna.

Just IFK Tuna har också gjort en stabil insats så här långt och tog sig till semifinal utan några som helst problem. Frågan är om Tunas teknik och sylvassa kontringsspel kan ta laget ändå till en seger senare i dag?

En förhandsfavorit som hade det tufft under inledningen av dagen var Vimmerby IF. VIF stod på fyra poäng efter fyra matcher och var satt under rejäl press. Laget räddade dock hedern via två avslutande segrar i gruppen och kommer nu att utmana rejält om segern i KM.

Att dessa tre lag skulle ta sig till semifinal var högst väntat.

Aldrig varit i final

Där bakom trodde väl i stort sett alla att det skulle stå mellan Djursdala SK och Frödinge/Brantestad SK om den sista semifinalplatsen, men med DSK som favorit. Och visst var det Djursdala som avancerade till semifinal.

Gullringen vann gruppen och ställs mot fyran Vimmerby i en av de två semifinalerna. I den andra möts grupptvåan Tuna och trean Djursdala.

Djursdala är det enda av de fyra lagen som aldrig har vunnit KM. Faktum är att laget aldrig ens har varit i en final under de 41 år som turneringen har spelats.

– Det skulle vara skitkul att ta oss till final såklart. Det känns som att vi har den bästa chansen på länge. När vi är i semifinal är det klart att vi siktar på att gå hela vägen, säger DSK-spelaren Isack Thuresson.

"Alla tar ansvar"

Thuresson är nöjd med vad DSK, som slutade trea i gruppen, har presterat hittills.

– Jag tycker att vi har varit bra och vi har också hållit igång ganska många spelare. Vi har inte bara ett spel vi kan spela utan vi kan både förhålla oss till motståndet och ligga kompakt och kontra samt även styra matcher. Ingen fuskar utan alla tar ansvar.

Efter gruppspelet är Isack Thuresson i skytteligatopp med sina tre mål. Detta tillsammans med Rickard Thuresson, Vimmerby IF, och Gustavo Borges, Gullringens GoIF.

Vimmerby IF är regerande kommunmästare.