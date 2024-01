Nya damlagen kliver in i division 4 – här är serieförslaget

Frödinge/Brantestad SK, Rosenfors IK, Rödsle BK, Hultsfreds FK, Högsby IK, Västerviks Damfotboll B och Tjust IF FF B spelade i division 4 i fjol. Vimmerby IF B har trillat ur division 3 och nytt för i år är att Blackstad/Odensvi IF och Gamleby FF startar upp damlag som tar klivet in i division 4.

Division 4 Vimmerby dam består av följande lag:

Blackstad/Odensvi IF

Frödinge/Brantestad SK

Gamleby FF

Hultsfreds FK

Högsby IK

Rosenfors IK

Rödsle BK

Tjust IF FF B

Vimmerby IF B

Västerviks Damfotboll IF B

Förslaget presenterades och skickades ut på remiss till berörda föreningar på tisdagen. De har till och med onsdagen den 24 januari på sig att komma in med yttranden. Serieindelningen fastställs på representantskapsmötet söndagen den 4 februari.