Wernersson om att bli tränare i Gullringen: "Behövdes ingen betänketid"

Sent i går kväll kunde Dagens Vimmerby avslöja att Daniel Wernersson blir Ola Lindbloms högra hand i Gullringen. Nu har klubben officiellt presenterat honom. Wernersson, som tidigare varit tränare i Ankarsrums IS, säger att han inte behövde någon längre betänketid. – Det är väldigt intressant när en klubb som Gullringen hör av sig, berättar han.

Ifjol leddes Gullringen av Patrik Wärnehall och Ola Lindblom. Men Wärnehall, som också har ett sportsligt ansvar, ville ta ett steg tillbaka till den här säsongen.

Tidigt var det klart att Ola Lindblom skulle fortsätta som spelande tränare, men vem han skulle ha vid sin sida har klubben inte presenterat. Förrän nu.

Sent under torsdagskvällen kunde DV avslöja att Daniel Wernersson, som lämnade Ankarsrums IS efter degraderingen till division 6, blir assisterande tränare till Lindblom. Nu har klubben också gått ut med 32-åringen på sin hemsida.

– När Gullringen hörde av sig för några veckor sedan, så behövdes ingen längre betänketid. Gullringen är vad Gullringen är, även om jag inte tog något beslut på rak arm. Jag har tre barn hemma och var tvungen att kolla av med familjen. Det blir lite mer jobb för sambon och jag blir inte hemma lika mycket, men jag fick godkänt och då kom vi överens snabbt. Det är väldigt intressant när en klubb som Gullringen hör av sig, säger han.

Tänkt ta uppehåll

Wernersson hade annars tänkt ta ett uppehåll från fotbollen.

– Just efter Ankarsrum, där jag fick göra så mycket själv, tappade man glöden och det blev för mycket till slut. Jag behövde en paus, men suget kommer snabbt tillbaka. Jag känner till Gullringen och Mattias Sandh är min chef, så det blir mycket fotbollsnack. Jag har sett någon match tidigare och när det började bli hett, så var jag och kollade på KM.

I onsdags skrev han på och under torsdagen deltog han på sin första träning.

– Det är stor skillnad. Nu kommer det skilja två divisioner och planen var vad den var, men det finns en temposkillnad och kvalitetsskillnad. Alla de grejerna märkte man direkt. Det här ska bli riktigt kul och det är ett stort steg för mig. Jag kände direkt vilken familjär klubb det är och alla var välkomnande. Det känns inte som att det blir svårt att komma in i gänget.

"Ung tränare"

Nu kommer han leda laget tillsammans med spelande tränaren Ola Lindblom.

– Det kommer vara ett tajt samarbete mellan mig och Ola. Eftersom han spelar sköter jag det vid sidan av, men vi kommer ha ett upplägg tillsammans och jobba nära varandra.

Wernersson har stora förväntningar på säsongen.

– Vi ska vara med där uppe och målet är direktuppflyttning. Det känns jäkligt intressant och det här är en resa jag vill vara med på.

"Daniel är en ung tränare som brinner för fotboll och älskar att sätta sig in i detaljer i spelet. Han gillar hittills det han sett hos oss och var och "tjuvtittade" på KM för att få sig en blick om våra spelare. Han gillade vad han såg och Ola och han kommer överens och ser på samma sätt på fotboll", skriver Gullringen på sin hemsida.