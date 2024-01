STORFAVORITERNA ÖVERLÄGSNA I KM I HULTSFRED I DAG

Resultat Ica Mathusets KM i futsal:

Hultsfreds FK-Järnforsens AIK 1-3

Ett ungt HFK var spelförande, men JAIK utnyttjade sina chanser på ett fint sätt och var betydligt mer kliniska i sina avslut. Tom Frödeberg avgjorde genom att göra 3-1 på en soloraid med bara fåtalet minuter kvar att spela. I anfallet dessförinnan var Charlie Olsson en klockren ribbträff från att kvittera till 2-2.

SK Lojal-Målilla GoIF 6-0

Favoriten SK Lojal var helt överlägset Målilla, som under stora delar av matchen inte fick låna bollen. Laget från Vena tog snabbt ledningen med 2-0 och kunde sedan spela ut hela sitt register. Snabbt, tekniskt, rörligt och effektivt.

SK Lojal-Hultsfreds FK 7-1

Prestigemöte mellan lagen som kommer att mötas i serien kommande säsong. Faruk Alaloush inledde målskyttet för HFK, men bara ett par minuter senare hade Lojal både kvitterat, tagit ledningen och utökat den till 3-1. Därefter lekte Lojal, med många spelare som har HFK som moderklubb, futsal och siffrorna rann i väg rejält.

Järnforsens AIK-Målilla GoIF 2-1

En jämn match som ändå slutade med en rättvis seger för JAIK. Matchen avgjordes med ett par minuter kvar då JAIK tilldömdes och förvaltade en straff fram till 2-0. Målilla skapade nerv genom att reducera med dryga minuten kvar. Man hade sedan en jättechans att kvittera i slutminuten, men en lobb över målvakten i JAIK gick i överkant på ribban.

Hultsfred FK-Målilla GoIF 4-3

Hultsfred var tvingat att vinna för att undvika sistaplatsen i grundserien, och visst löste man det till slut. Vid ställningen 1-1 gjorde HFK tre snabba mål och matchen såg ut att vara avgjord. Men Målilla gav sig utan, utan reducerade två gånger om. 4-4 var sedan inte långt borta i slutet av matchen. I och med resultatet slutade HFK trea i grundserien och Målilla fyra.

Järnforsens AIK-SK Lojal 1-6

Inför gruppspelets sista match stod både JAIK och Lojal på maximala sex poäng, och här skulle det avgöras hur semifinalmötena skulle komma att se ut. Liksom i sina två tidigare matcher var Lojal helt överlägset. Här fick vi också se turneringens mål då Gzim Gelici snurrade upp hela JAIK-laget inklusive målvakten och la in 2-0 retligt enkelt. Otroligt snyggt! I och med sin tredje seger vann Lojal grundserien med nio inspelade poäng och den förkrossande målskillnaden 19-2, och fick därmed Målilla i semifinalen.

Semifinal 1:

Hultsfreds FK-Järnforsens AIK 3-2 (efter straffar)

En repris på dagens första match, men med helt annan utgång. JAIK gjorde 1-0 tidigt och hade också ett jätteläge att göra 2-0. I stället satte HFK:s Yassin Kader två snabba mål och gav sitt lag ledningen. Under slutet av matchen öppnade HFK upp sig och JAIK var inte sena att utnyttja det. 2-2 kom i slutet och matchen gick till förlängning. Inget mål föll under de fem minuterna och det blev straffar som fick avgöra. Där var HFK starkast och satte alla sina tre straffar, med JAIK fick in två.

Semifinal 2

SK Lojal-Målilla GoIF 6-2

Målilla chocköppnade matchen och gjorde snabbt 1-0. Men sedan var det slut på det roliga för dem då Lojal vände och gick upp till 3-1. Målilla reducerade visserligen till 3-2 med sex minuter kvar, men sedan skärpte Lojal till spelet och rann ifrån målmässigt. Lojal till final – inte oväntat på något sätt.

Final

SK Lojal-Hultsfreds FK 4-1

SK Lojal fick en drömstart på finalen då Jetmir Shehi satte 1-0. Fem minuter senare gav HFK bort bollen i eget försvar vilket Kushtrim Karsniqi var snabb att utnyttja och göra 2-0. 3-0 och 4-0 kom sedan med bara några sekunders mellanrum (Mahmoud Alhasan och Jetmir Shehi), och match var avgjord. HFK.s kanske bäste spelare i turneringen, Yassin Kader, tröstmålade sedan fram till 4-1. Totalt sett en fullt rättvis seger för Sk Lojal som dominerade den här turneringen stort.

Damer, match 1:

Hultsfreds FK -Rosenfors IK 2-0

Hultsfred dominerade matchen kraftigt och Rosenfors fick mest ägna sig åt försvarsspel. Framför allt hade Caroline och Alva Phalén stundtals lekstuga. Det dröjde dock närmare en kvart innan HFK fick in det första målet genom Elsa Nilsson. Med bara ett par minuter kvar att spela satte hon även 2-0 och HFK tog en ytterst välförtjänt seger i en välspelad match.

Damer, match 2:

Hultsfreds FK -Rosenfors IK 4-0

Även här var Hultsfreds FK överlägset och vann till slut med 4-0, totalt 6-0. Caroline Phalén satte de båda första målen, Elsa Nilsson gjorde 3-0 och Alva Phalén fastställde sedan slutresultatet med ett par minuter kvar att spela.