Så inleds säsongen för lokala division 6-lagen – spelprogrammet är här

Division 6 Vimmerby inleds med ett hett kommunderby mellan Viktor Ströms Storebro IF och Frödinge/Brantestad SK i april. Foto: Ossian Mathiasson

Division 6-lagen från Vimmerby kommun och Västerviks kommun tar plats i Vimmerbysexan medan de fem division 6-lagen från Hultsfreds kommun portioneras ut i tre olika serier. IF Hebe i Vimmerbysexan, Järnforsens AIK och Virserums SGF i Vetlandasexan och Målilla GoIF och Mörlunda GIF i Oskarshamnssexan.

Preliminära spelscheman för division 6-serierna släpptes på måndagen och tanken är att serierna ska starta om cirka två månader, tisdagen den 23 april.

Flera kommunderbyn i premiären

Första omgången i Vimmerbysexan bjuder på följande matcher: IF Hebe–Ankarsrums IS, Blackstad/Odensvi IF­–Överums IK, Storebro IF–Frödinge/Brantestad SK, Horn/Hycklinge IF–Gamleby FF och FC Örbäcken–Gunnebo IF. Värt att notera är att premiäromgången består av tre kommunderbyn.

Målilla GoIF spelar i Oskarshamnssexan och tar emot Långemåla IF på hemmaplan i premiären. Även Mörlunda GIF spelar sin seriepremiär på hemmaplan då de gästas av Krokstorps IF.

Både Virserums SGF och Järnforsens AIK inleder serien på hemmaplan. Järnforsen tar emot Hultagårds IF och Virserums SGF ställs mot Näshults IF.

Klicka här för spelprogrammet i division 6 Vimmerby.

Klicka här för spelprogrammet i division 6 Oskarshamn.

Klicka här för spelprogrammet i division 6 Vetlanda.