KLART: TRÄNARPROFILEN TAR ÖVER LOKALT LAG

Tommy Svensson Pöder kliver in som ny huvudtränare för Vimmerby IF:s damlag. Foto: Ossian Mathiasson

Några månader har gått sedan fotbollssäsongen tog slut. Nu har Vimmerby IF gjort klart med tränarlösningen för damlaget. Tränarprofilen Tommy Svensson Pöder, starkt förknippad med framgångarna för VIF:s herrlag under senare delen av 00-talet, kliver in som huvudtränare och Cornelia Lindgren blir assisterande tränare.