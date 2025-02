Spelprogrammet släppt – så spelas division 5 i år

Division 5-nykomlingen IF Hebe inleder seriespelet med hemmamatch mot tippade topplaget Hjorted/Totebo. Foto: Stefan Härnström

Smålands Fotbollförbund presenterade under onsdagseftermiddagen premiärdatumen för de lokala division 5-lagen.

Den nordöstra division 5-serien består i vanlig ordning av många lokala inslag och innehåller fyra lag från Vimmerby kommun, två lag från Västerviks kommun och ett lag från Hultsfreds kommun.

Premiäromgången är satt till helgen 12–13 april – och det blir inga derbybataljer i första omgången.

Både IFK Tuna och Västerviks FF inleder säsongen med hemmamatcher mot Fågelfors IF respektive IFK Oskarshamn den 12 april. Djursdala SK inleder säsongen med bortamatch mot IF Stjärnan och har goda minnen från förra säsongens premiärseger hemma mot Påskallavikslaget.

Tre matcher är planerade till söndagen den 13 april. Södra Vi IF ställs för tredje året i rad mot HM IS i premiären och för första gången spelas matchen på Ulfveskog. Samma dag spelar nykomlingen Frödinge/Brantestad SK borta mot en annan nykomling, Fårbo FF, och IF Hebe, seriesegraren i division 5, tar emot tippade topplaget Hjorted/Totebo på Silvervallen.

Detta är preliminära datum och ändringar kan förekomma.

Klicka här för att ta del av spelprogrammet i sin helhet.