Spelschemat släppt för de lokala division 6-lagen

Fem lag från Västerviks kommun, två lag från Vimmerby kommun, två lag från Oskarshamns kommun och ett lag från Hultsfreds kommun tar plats i årets upplaga av division 6 Vimmerby. Hultsfreds FK är det enda laget från Hultsfreds kommun i Vimmerbysexan och det har den berörda klubben försökt ändra på utan att få gehör för sitt önskemål.

De fyra övriga division 6-lagen från Hultsfreds kommun – Järnforsens AIK, Målilla GoIF, Mörlunda GIF och Virserums SGF – placeras in i division 6 Oskarshamn. Där kommer de ställas mot följande lag: Blomstermåla IK, Bockars GoIF, Fagerhults AIK, Fliseryds IF, Långemåla IF och Rödsle BK.

Preliminära spelscheman för division 6-serierna har nyligen släppts och tanken är att serierna ska starta om cirka två månader med matcher tisdagen den 22 april och torsdagen den 24 april.

Här är premiärmatcherna

Första omgången i Vimmerbysexan bjuder på följande matcher: IF Ariel–Gunnebo IF, Storebro IF–Överums IK, Krokstorps IF–Rumskulla GoIF, FC Örbäcken–Ankarsrums IS och Hultsfreds FK–Blackstad/Odensvi IF.

Så här på förhand målas matchen mellan HFK och BOIF upp som ett toppmöte. HFK har målsättningen att ta klivet tillbaka till division 5 direkt och BOIF tampades i division 6-toppen i fjol. Menyn innehåller även ett kommunderby mellan Örbäcken och Ankarsrum.

Första omgången i Oskarshamnssexan bjuder på följande matcher: Blomstermåla IK–Bockara GoIF, Fagerhults AIK–Målilla GoIF, Järnforsens AIK–Långemåla IF, Fliseryds IF–Rödsle BK och Mörlunda GIF–Virserums SGF. Det blir därmed ett kommunderby mellan Mörlunda och Virserum i premiäromgången.

Klicka här för spelprogrammet i division 6 Vimmerby.

Klicka här för spelprogrammet i division 6 Oskarshamn.