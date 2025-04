David var på väg mot depression – gick in i lyckofas istället

David Lindgren upplevde många olika känslor under seriepremiären som Vimmerby till slut lyckades vända och vinna med 5-3. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby IF var på väg mot förlust i lördagens seriepremiär hemma mot Assyriska. Då förvandlades 0-3 till seger med 5-3 under matchens sista 25 minuter.

– Jag kunde lämna depressionen och gå in i lyckofas istället, säger VIF-tränaren David Lindgren.