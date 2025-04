Så ser VIBK på plötsliga avhoppet: "Han kanske inte tycker att det räcker"

Efter ett ettårigt uppehåll var tanken att Alexander Pettersson återigen skulle vara huvudtränare för Vimmerby IBK i division 2 säsongen 2025/26. Den 25 mars presenterade klubben nyheten och i går, mindre än två veckor senare, meddelade klubben att Pettersson har valt att hoppa av uppdraget.

”Jag har inte så mycket att säga, mer än att de förutsättningar som fanns när jag tackade ja har förändrats ganska mycket de senaste veckorna. Det är inte längre det uppdraget jag tackade ja till. Vi tycker ganska olika och är ganska långt ifrån varandra när det gäller hur föreningen ska gå framåt. Då känner jag att det blir svårt att göra ett bra jobb och att det finns bättre lämpade personer för uppdraget i föreningen, sa Alexander Pettersson till vår tidning i går.

"Måste göra olika val"

I dag har vår tidning fått till en intervju med Linda Södergren, VIBK:s ordförande som tycker att det är tråkigt att han lämnar kort efter att han blivit klar för en återkomst.

– Det är jättetråkigt. ”Öla” (smeknamn på Alexander Pettersson) är en person som har ett hjärta för föreningen och har varit med i föreningen länge. Han känner grabbarna och vi känner honom så det är jättetråkigt och jättesynd, säger Linda Södergren.

Vad är din bild av uppbrottet?

– Jag tror att vi måste göra olika val. De valen vi gör är att satsa på våra spelare och våra grabbar som vi har och hoppas att vi får behålla dem. Vi vet att John (Pettersson) lämnar och de andra spelarna förs det samtal med. Vi har ett gäng kontrakterade spelare som stannar kvar i föreningen. Vi hoppas att vi ska få behålla de andra spelarna också, men det är alltid så här med att spelarna går och väntar på varandra. Skriver en spelare på så kommer de andra spelarna också, säger Linda Södergren.

Alexander Pettersson säger ”Förutsättningarna som fanns när jag tackade ja har förändrats ganska mycket de senaste veckorna”. Hur ser du på det?

– Jag törs inte uttala mig om vad de har pratat om i sportgruppen. Sportgruppen kanske trodde att de skulle få mer pengar till nya spelare och jag vet inte varför det har blivit så här. Det är väldigt tråkigt och väldigt olyckligt. ”Öla” har ett hjärta för föreningen och jag hoppas att han kan vara med på något sätt.

Han säger vidare ”Vi tycker ganska olika och är ganska långt ifrån varandra när det gäller hur föreningen ska gå framåt”. Vad är det ni tycker olika om?

– Jag vet inte. Det vi känner att vi måste göra är att satsa på hela föreningen, det vill säga organisatoriskt med att få in mer folk som jobbar med föreningen vad gäller sponsring och styrelsearbete. Vi vill också satsa på killarna vi har i föreningens A-lag. Jag vet inte hur kommunikationen har sett ut, men han kanske kände att allt var klart med att han skulle få värva nya spelare och sedan kommer styrelsen och ger en budget som kanske inte stämmer överens med vad han tycker. Jag vet att han ville värva flera nya spelare, eller i alla fall någon spelare som han har sagt namn på.

"Kanske inte tycker att det räcker"

När Alexander Pettersson nyligen var i kontakt med Linda Södergren sa han att han kände att parterna stod för långt ifrån varandra.

– Jag vet inte vad han tänker kring det. Det kanske var så att vi sa att den här budgeten finns och att det är den ni har att tillgå. Han kanske inte tycker att det räcker, jag vet inte.

VIBK:s ekonomiska läge är ansträngt, enligt Linda Södergren.

– Vi har gått back flera år i rad och i år vet vi inte hur det ser ut än. Det är det som är så jobbigt eftersom vårt verksamhetsår går till sista april. Det finns inget folk som jobbar med sponsring i klubben och vi behöver mycket folk som jobbar med olika saker för att få in pengar. Därför vill vi satsa på spelarna vi har i A-laget och försöka bygga upp organisationen. Det kanske är där som ”Öla” tycker att vi har brustit, att han kanske trodde att han skulle få värva nya spelare som han har nämnt och att styrelsen sedan säger att ”vi har inte ekonomin för att göra det nu”. Vi kan inte värva spelare och gå back flera år i rad. Spelarna som vi har i laget är bra och de måste få jobba ihop. Får vi behålla dem så är det klockrent.

Jonatan Green lämnade VIBK under uppmärksammade former i vintras. Kan det vara så att Alexander Pettersson var intresserad av att plocka in honom igen?

– Jag vet inte ens om han flyttar hem. Det är ingenting vi har pratat om och ”Öla” har inte nämnt honom överhuvudtaget.

"Måste fortsätta scanna av"

Petterssons plötsliga avhopp gör att VIBK får ge sig ut på tränarjakt igen.

– Vi måste fortsätta scanna av och sportgruppen jobbar för fullt med att leta. Det är väldigt svårt att få tag i innebandytränare och när vi ligger där vi ligger så är det många som flyttar härifrån.

Enligt Linda Södergren har VIBK fler än två spelare på kontrakt till nästa säsong.

– Skulle vi få svar från två-tre spelare så tror jag att det är klart. Det är de som går och väntar och då väntar alla andra spelare också. Man kan säga att alla går och väntar på varandra. Skulle vi få behålla spelarna som vi hade förra säsongen så tycker vi att vi har ett bra slagläge och det är inte så mycket som behövs för att kliva uppåt.