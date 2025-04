Kärleken till DSK växer sig allt större – ”Måste skaffa mig ett liv”

Avspark 2025: Djursdala SK

Nyförvärv: Alfred Nyman (Vimmerby IF), Aziz Abdul Majed (do), Martin Larsson Didi (Horn/Hycklinge IF), Fabian Borén (do), Oliver Eriksson (do), Theodor Skillnäs (do).

Förluster: Max Karlsson (Vimmerby IF), Anton Palmér (osäker på grund av skada).

Målsättning: ”Vår målsättning är topp 5. Jag tycker att vi ska kunna ställa högre krav på oss efter förra säsongen”, säger tränaren David Henriksson.

Seriefavoriter: IFK Oskarshamn och Hjorted/Totebo.

En spelare att hålla koll på i ditt lag: ”Det finns väldigt många att hålla koll på, men en som ska bli kul att se är Oliver Schott. En trevlig kille som alltid ger allt och som är placeringssäker och smart i spelet”.

Seriepremiär: IF Stjärnan (borta) 12/4.