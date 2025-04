Nyman tillbaka efter avstängning – VIF jagar seger: "Är vi på tå så vinner vi"

Vimmerby IF är obesegrade efter två spelade matcher. I dag vill VIF ta tre poäng när Bankeryds SK kommer på besök. – Är vi på tå så vinner vi och är vi inte på tå så kommer vi få stryk, säger VIF-tränaren Tommy Svensson Pöder.

Vimmerby IF inledde seriespelet med en stark 3–2-seger mot Ulricehamns IFK och följde upp det med en poäng borta mot Hjulsbro IK där samtliga sex mål i 3–3-matchen producerades i första halvlek.

– Vi ska göra minst sju-åtta mål mot Hjulsbro och inte släppa in skitmålen vi släpper in. Vi måste äga boxarna på ett bättre sätt och det är vi för bra för att inte göra. Vi måste också sätta någon av de 14 målchanser som vi hade efter att vi hade gjort tre mål, säger Tommy Svensson Pöder, tränare i Vimmerby IF.

"Vet att alla matcher är tuffa"

I dag ställs Vimmerby mot nollpoängaren Bankeryds SK på hemmaplan.

– Jag tänker väl inte mer än att det är en match som alla andra och att vi vill vinna matchen. Det är vår målsättning, annars kan vi skita i det. Vi vet att alla matcher är tuffa då det är en helt annan division 2-serie i år. Alla lag är mer förberedda och lite bättre och det har satt sig sedan man gjorde om serierna och började flytta ner flera division 1-lag. Jag tycker att det syns ganska väl, säger Tommy Svensson Pöder.

Var tycker du att ni står efter två spelade matcher?

– Vi är ett bra lag, men vi är sårbara och har fått laborera en del. Det är ingen målsättning att en utespelare ska behöva stå i mål. ”Natta” (Nathalie Milton) har gjort det jättebra i målet, men hon är här för att spela ute.

”TSP” vet vad han vill se mer av från sitt lag i tredje seriematchen.

– Jag tycker att vi ska bli tryggare i våra uppspelspunkter då vi ibland blir lite stressade.

Carlberg gör debut i VIF-tröjan

Målvakten Ida Nyman är tillbaka efter avstängning. Tove Carlberg, nyförvärvet från Tjust IF FF, spelade ingenting mot Hjulsbro på grund av skadekänning. Nu är tanken att hon ska göra debut för sitt nya lag.

– Hon fick en smäll på vaden och ådrog sig en blödning när hon hade börjat träna med oss. När vi spelade mot Hjulsbro såg vi att det inte funkade på uppvärmningen så hon var inte tillgänglig för spel då. Hon har tränat hela veckan och är med den här matchen. Hon tillför massor när hon är med på träningarna och det är en härlig tjej som är pigg och glad.

Nathalie Milton kommer in i truppen som spelare efter att ha vaktat målburen senast.

– Hon har inte börjat spela fotboll igen för att vara målvakt, men det är hatten av när hon gör det. Jag är inte orolig ett dugg när hon står i mål, men det är inte det hon är med för.