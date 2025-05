VIF B vann efter dubbla frisparksmål

Sanna Stefansson gjorde ett piggt inhopp i 2–1-segern mot FC Vetlanda U och står tillsammans med målgörarna Stina Lamberg Fjällgård och Stina Johansson. Foto: Vimmerby IF

Vimmerby IF B har inlett division 4-säsongen med tre segrar av fyra möjliga. Det blev seger med 2–1 efter två frisparksmål mot FC Vetlanda U på hemmaplan i dag.

Strax efter halvtid öppnade Vimmerby IF B målskyttet när Stina Lamberg Fjällgård skickade iväg en frispark från drygt 30 meters håll som trycktes in strax under ribban.

– Det var en skön känsla att få göra första målet i en jämn match, säger VIF-tränaren Budo Ericsson.

Kort därpå utjämnade FC Vetlanda U till 1–1. Tidigare Hultsfreds FK-spelaren Selma Selimovic nickade in kvitteringen på hörna.

VIF B återtog ledningen i 67:e minuten efter att Kujtese Rexha dribblat av flera spelare och blivit fälld två meter utanför straffområdet. Stina Johansson tog frisparken och gjorde mål.

– Uppmaningen var att sätta den välplacerat på mål och den uppmaningen tog hon på allvar. Den gick in likt vår första precis under ribban. Stort jubel på planen, bänken och läktaren.

VIF B skapade flera vassa lägen efter 2–1 och höll gästerna borta från de farliga zonerna. Vid likaläge 1–1 gjorde VIF-målvakten Saga Nyman matchavgörande räddningar.

VIF B står på nio poäng efter fyra spelade matcher i division 4.

– Det är inte fy skam. Vi ser framåt och blir inte nöjda och ser till att vi inte kommer in i comfort zon utan tränar på med samma intensiva längtan att bli bättre och ha kul på planen.