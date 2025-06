Svensk jättekross – klart för semifinal

Sverige rivstartade och hade 3-0 efter elva minuter. Redan där kändes saken klar och de blågula kunde spela ut inför hemmafansen på Friends Arena. Målfesten stannade vid 6-1 där Stina Blackstenius – som nyligen avgjorde Champions League-finalen för Arsenal – gjorde sitt första hattrick i landslaget.

– Vi har en bra känsla i laget. Det är mycket i vårt spel som är positivt och som vi kan fortsätta bygga på, säger Blackstenius till Sportbladet.

I och med segern säkrade Sverige en semifinalplats i Nations League, vilket innebär en mer gynnsam lottning i kommande VM-kval. Årets stora uppgift är dock EM som inleds med match mot just Danmark den 4 juli.

Vimmerbyfostrade Kosovare Asllani spelade 70 minuter och fick 4 plus av Sportbladet.

”Leading by example, det kändes som Asllanis ledord i kväll. Medan danskorna verkade livrädda för dueller klev den svenska lagkaptenen in i dem redan innan de existerade. Låg rätt i stort sett hela tiden, löpte enormt, var i princip överallt och hjälpte till att dra isär det danska försvaret. En av Sveriges bästa, framförallt i första halvlek”, skriver AB.