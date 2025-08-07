Serieledaren i femman tappar dubbla spelare inför hösten

Det rör sig om två unga killar som flyttar iväg för studier på annan ort. Det är Elias Hallberg och Alex Laine som gjort sina sista matcher i H/T-tröjan för den här gången.

Båda anslöt till klubben inför säsongen 2023. Just den säsongen blev Hallberg utsedd till lagets bästa spelare.

"Vi önskar ett stort lycka till med studierna", skriver H/T i ett avskedsinlägg på sociala medier.

– Innan jag gick till H/T hade jag egentligen tänkt att sluta med fotbollen. Efter en hel del övertalning från Jacke följde jag med på ett par träningar och efter det var jag fast. Att spela fotboll har alltid varit kul men det speciella med H/T var stämningen i laget. En grupp där det alltid är nära till skratt och det har alltid varit roligt att komma till träningar och matcher, säger Elias Hallberg i en kommentar.

Hjorted/Totebo inleder höstsäsongen med match mot Södra Vi IF till helgen.