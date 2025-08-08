Derby direkt i omstarten: "Vi har nått upp till en högre nivå"

En viktig höst inleds för Vimmerby IF under lördagen. Just nu är man under nedflyttningsstrecket och tre poäng bakom derbymotståndaren Rimforsa IF. – Vi har nått upp till en högre nivå under uppehållet än under våren, säger David Lindgren.

Med en viss generationsväxling och en del tunga skador har det resultatmässigt varit en jobbig vår för Vimmerby. Inför omstarten som nu ligger runt hörnet är VIF på nedflyttningsplats i division 3.

Då har man haft en riktig stark sommar tillsammans.

– Efter lite ledighet är man alltid osäker på hur statusen ska vara. Det har känts riktigt bra från första passet. Vi har genomfört alla träningar och hittat en riktigt bra nivå. Nivån har varit bättre än under våren och vi har haft bra veckor, där vi vill vara, säger tränaren David Lindgren.

Vad ser du för förklaringar till det?

– Jag kan känna att vissa aktioner ska leda till en reaktion på tredjespelare. Vi nådde inte dit under våren. Vi gick tillbaka till andra delar och jobbade med grunder. Efter sommaren har vi nu känt att det varit så att vi nått dit vi vill vara på ett annat sätt. Vi har många yngre spelare som har behövt en tid för att anpassa sig till tempot och jag tror att vi kan få ut mer av deras kvaliteter nu. Vi har också byggt på lite erfarenhet där nu.

Inga värvningar i sommar

VIF har tränat i flera veckor och använde en U21-match i veckan som träningsmatch.

– Vi ett ungt Räppe, vann med 4-1 och fick en bra genomkörare. Vi spelade med a-truppen och spelarna fick allt från en halvlek till en timme och 90 minuter, säger han.

Hur ser du på läget ni har?

– Vi har försökt att inte fokusera på matcher där man känner att marginalerna varit emot oss, utan i stället se det som en styrka inför hösten. Vi ser en chans att få revansch och poängen vi hoppats på. Någonstans känner vi att vi hann vända trenden under våren och göra några riktigt bra prestationer. Det viktigaste inför hösten nu är att vi gör det här tillsammans och är väldigt slagkraftiga. Det är bara upp till oss själva och träningsidentiteten bådar gott. Andra lag måste ha tränat väldigt bra för att ligga på samma nivå som oss. Sedan ska det göras ute på planen också, men i morgon har vi chansen att visa att vi är redo.

Under sommaren har Vimmerby inte agerat på värvningssidan. Däremot har man plockat tillbaka bland annat Khalid Ali, som var utlånad till Södra Vi IF under senare delen av vårsäsongen.

– Vi har en ung struktur på truppen som vi bara tror kommer bli bättre. Vi har lite skador på nyckelspelare och så, "Jocke" (Joakim Storm) bland annat, som ställt till det. Det är spelare som hade behövts, men vi tror på det här på sikt och har ett väldigt starkt lag. Sedan blir det tufft när man tappar mycket erfarenhet från ett år till ett annat, men kan vi reda ut det här så kommer vi starkare nästa år.

Stejdahl varningsavstängd

Försommarens första derbymöte slutade 3-0 i Vimmerbys favör. Nu väntar Rimforsa på bortaplan i höstpremiären.

– Det är ett lag med bärande karaktärsspelare som jobbar hårt för varandra. Man har duktiga spetsspelare på topp och vi har respekt för Rimforsa. Vi vet vad de kan och det ska bli kul att möta dem.

Rimforsa inledde säsongen starkt, men är nu tre poäng före VIF i tabellen och högst indragna i nedflyttningskampen.

– De gick starkare än förväntat inledningsvis. Matchen vi vann klart är spelad och nu är det en ny match som väntar. Det är kul att en höstsäsong kommer kräva mycket inställning och det passar väl att inleda med ett derby då. Vi ska kriga från start och det är kul att det börjar med ett derby.

Saknas i derbyt gör varningsavstängde Oskar Stejdahl, skadade Ahmed Tarabeih, Noah Zeylon Thoresson och Joakim Storm.

– Ahmed hoppas vi ska känna på det nästa vecka. Noah är inte mer än ett par veckor bort förhoppingsvis. Oskar spelade 90 minuter i Räppematchen och det var nyttigt för honom. Vi hoppas han får vara skadefri under hösten. Han är lagkapten och har spelat på högst nivå i truppen.

VIF har följande trupp med sig: Edvin Johansson, Belmin Hrustic, Theo Zeylon Thoresson, Max Karlsson, Knut Gunnarsson, Khalid Ali, Pontus Kägo Bragsjö, Gustav Stejdahl, Elton Lindgren, Olle Carlsson, Arvid Westerling, Albin Gustafsson, Ibrahim Haddar, Melker Johansson, Rickard Thuresson, Anton Brorsson, Selatin Shaljani, Esrom Habtom.