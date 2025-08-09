Välmående Gullringen har laddat om: "Vi ska gå för det"

Sex poäng upp till kvalplats och sju poäng ned till kvalplats. Gullringens GoIF står inför ett vägskäl inför hösten. – Vi har haft ett gemensamt samtal och beslutat oss för att gå för det i början, säger tränaren Mattias Sandh.

Det har varit en vår med toppar och dalar för Gullringen. Det bevisar inte minst tabellen efter halva säsongen. Upp till en kvalplats till division 3 är det sex poäng. Ned till en kvalplats för att hänga kvar i fyran är det sju poäng.

Som alla förstår blir starten på hösten oerhört viktig för vilken riktning Gullringen ska gå.

– Vi hade ett bra samtal om det på träningen i torsdags. Vi tränade rätt så hårt och sedan hade vi ett gemensamt samtal där vi beslutade oss för att gå för det i början. Vi ska ta oss uppåt och hela gruppen är solklart överens om det. Det är lätt att säga det, men vi måste också mena det. Jag kommer sätta pressen på mig själv och på träningarna. Vi ska gå för det och inte se långt framåt. Vi möter lagen där uppe och tar vi poäng där, så kommer de ta mindre poäng också, säger Mattias Sandh.

Gullringen är relativt välmående för stunden och har i stort sett fulltalig trupp. Endast Linus Hillström, som har bekymmer med sin fot, är indisponibel.

– Det är alltid skönt med lite uppehåll och nu när vi börjar hösten, så har vi ett väldigt bra truppläge. Det känns som att vi har bredd där vi behöver bredd.

En viktig spelare som hade en jobbig vår med skador var Rasmus Bexell. Han är nu tillbaka laddad för höstsäsongen.

– Han hoppade in fyra minuter i sista hemmamatchen och gjorde mål på frispark då. Nu ser han ruskigt taggad ut. Det blir en injektion att få tillbaka honom. Inte bara som spelare, utan även personligheten han är. Han ställer höga krav på sig själv och spelarna omkring sig, säger Sandh.

18 spelare i truppen

Gullringen ställs i omstarten mot nästjumbon Hvetlanda GIF. Vårmötet med dem blev en svårsmält historia, där Gullringen tappade poäng trots flera utvisningar på hemmalaget.

– Vi fallerade på slutet där och vi fick tunga skador på deras röda kort, så vi spelade själva med två, tre skavanker. Det var det suraste poängtappet i år, så jag hoppas att spelarna minns det på söndag.

Hur ser du på att möta Hvetlanda?

– Jag vet inte hur deras sommar varit, men vi har inte lagt så mycket energi på dem. Med truppen vi har och om vi gör det vi ska, då ska de flesta lagen få det tufft. Samtidigt är det en jämn serie och vi kan förlora mot alla lag. Jag tycker att killarna ser riktigt hungriga ut på att dra igång igen.

Sandh har nu en delikat uppgift att ta ut en startelva och vid tidpunkten för det här samtalet hade han inte bestämt sig helt.

Truppen är som följer: Petter Gustafsson, Enock Jörgensen, Emil Tapper, Alexander Swartz, Ola Lindblom, Herman Lynbech, Felix Johansson, Sebastian Swartz, Rigon Thaqi, Victor Okeji, Rasmus Thomasson, Olle Eriksson, Jesper Wärnehall, Martin Höglind, Yassin Jalil Kader, Edvin Johansson, Rasmus Bexell.