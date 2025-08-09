SVIDANDE FÖRLUST FÖR VIMMERBY I DERBYT

Vimmerby IF fick sämsta tänkbara start på höstsäsongen. Rimforsa vann dagens derby med 3-2 (2-1). – Det är surt, vi gör lite för mycket misstag med bollen och individuella misstag, suckar tränaren David Lindgren.

Hemgårdarnas överraskande vinst mot Hjulsbro igår innebär att VIF nu har fem poäng upp till kvalplatsen och sex till Rimforsa på fast mark. Helt klart är att Vimmerby har en grannlaga uppgift framför sig för att lösa ett nytt kontrakt i trean.

Dagens inledning på matchen mot Rimforsa var alldeles för svag. Hemmalaget gick fram till 2-0 på en kvart där mål nummer två var en rejäl bjudning direkt efter 1-0.

– Vi sätter oss i en svår situation. Vi är inte riktigt på tå och första målet kan jag köpa. Sedan bjuder vi på 2-0 och då är det jobbigt. Vi tar oss in i det och reducerar före paus, men sedan gör de 3-1 billigt när vi börjar forcera.

"För enkla misstag"

Vimmerby satte in en ordentlig stöt och hade en mängd chanser. Ibrahim Haddar reducerade med 25 minuter kvar och därefter pressade VIF frenetiskt.

– Vi går upp till 3-2 och har flera chanser.

Var ni värda poäng tycker du?

– Både och, jag kan tycka att vi gör för enkla misstag och bjuder på enkla mål och då är det svårt att finna fotbollsmatcher. Ser man till målchanser under matchen så är vi värda poäng. Jag tycker vi ska ha en straff i slutet och det är surt att vi inte får med oss en poäng, men vi kan inte skylla på något annat än oss själva.

Vad skiljer den här matchen från insatsen i segern hemma mot RIF?

– Den stora skillnaden är hur vi ger bort bollen, antalet oprovocerade bolltapp.

Melker Johansson gjorde VIF:s första mål. Ingen spelare stack ut i Vimmerby.

Tabellen finns här.