Klar förlust för Djursdala – släppte fem mål

DSK inledde skapligt, men Oskarshamn var både bra och effektivt. 23 minuter hann gå innan Oskarshamn hade 2-0 och redan där var nog loppet kört för Djursdala.

I andra inledde man piggt, men när hemmalaget gjorde 3-0 och 4-0 inom ett par minuter var dagen förstörd.

– De är bättre än oss, vi startar inte så bra och de äger spelet och får utdelning på två lägen. Annars håller vi det rätt bra och det studsar deras väg. Det är ett skickligt lag. I andra tar vi över lite mer. Vi skapar lite chanser, men de gör 3-0. Det är en tung match, men de ligger i toppen av en anledning. De orkar mer och har bättre kombinationer, säger David Henriksson.

14-årige Alvar Milton gjorde ett piggt inhopp.

