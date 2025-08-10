Gullringen vann utan att glänsa mot nästjumbon

Gullringens GoIF har bestämt sig för att göra ett försök att ta sig till toppositionerna i serien. Då krävs nog mer än insatsen hemma mot nästjumbon Hvetlanda GIF. – Vi måste upp två, tre steg, säger tränaren Mattias Sandh efter 3-1-segern.

Efter vårsäsongen befann sig Gullringen verkligen mitt emellan toppen och botten. I princip lika många poäng skilde upp till kvalplatsen samt ned till den negativa kvalplatsen.

Att få en bra start hemma mot nästjumbon Hvetlanda GIF var förstås avgörande för att hålla drömmen om toppstrid vid liv.

Det blev det också även om det gulsvarta spelet aldrig nådde några höjder. Strax före paus gav Yassin Jalil Kader Gullringen ledningen och precis i upptakten av den andra kom 2-0 från Victor Okeji.

Allt såg säkert ut, men Hvetlanda hittade en reducering med 25 minuter kvar och sedan stod matchen och vägde ett tag.

– Spelmässigt var det här en rätt dålig insats. Ändå tycker jag att vi är bättre än dem i stunder, men vi är inte riktigt där och jag gjorde många byten. Det var för att få till en förändring, men det blev aldrig riktigt bra, säger Mattias Sandh.

Vill inte ha onödigt poängtapp

De tre poängen spikades dock in på Gullemon när Rasmus Bexell sköt 3-1 med knappa kvarten kvar. Sandh kunde då pusta ut.

– Det vore onödigt att tappa poäng i en sådan här match inför hösten när vi gjort ett val att vi ska gå för det. Vi måste upp två, tre steg ytterligare. Det är extra skönt att vinna när man inte får till det och det var tur att det kom i dag. För det var ändå tillräckligt, säger han.

Vad tror du att det beror på?

– Kanske att Hvetlanda tappat en del och att de inte var så bra när vi mötte dem borta. Jag vet inte, men man har inte råd att gå ned några procent i den här serien, för då tappar man onödiga poäng. Nu har vi ändå en skön vecka med en vinst och kan påpeka att det här inte kommer räcka framöver.

Mycket byten

Sandh att en stor trupp att tillgå med hela 17 spelare. Alla fick speltid.

– Jag gör många byten och det är för att vi inte är där, det var inte riktigt påkopplat. Vi blev låga, tog inte jobbet och det var passivt. Jag kan inte byta alla elva tyvärr, men vi hade sex man på bänken och alla fick komma in. Det bevisar väl att jag inte riktigt var nöjd, men tre poäng är det viktigaste.

Gullringen möter nu Ekhagen på bortaplan i kommande omgång. Fem poäng har nu GoIF upp till Sävsjö på andraplatsen. HÄR finns tabellen.