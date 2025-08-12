STORA BOMBEN: Ex-allsvensk landslagsmålvakt till IFK Västervik

Med över 100 allsvenska matcher för Östersunds FK är Aly Keita en otroligt meriterad värvning för IFK Västervik. Foto: Bildbyrån

Sitter ni ned? Med över 100 allsvenska matcher i bagaget och ett flertal landskamper för Guinea väntar nu division 4 med IFK Västervik. Klubben har nämligen värvat Europa League-meriterade Aly Keita, 38.

Albin Liffner är skadad och att målvaktsposten kanske varit en av IFK Västerviks svagheter den här säsongen är ingen hemlighet.

Ändå har laget just nu kvalplatsen i division fyra.

Under tisdagen slog också en enorm bomb ned som inte direkt försämrar lagets chanser att nå minst en kvalplats till division 3.

38-årige Aly Keita, med en bit över 100 allsvenska matcher för Östersunds FK i bagaget, är klar för klubben. Det meddelar IFK Västervik i kväll.

Aly Keita är född i Sverige men har valt att representera Guineas landslag, där han gjort ett flertal landskamper. Han har även deltagit i Afrikanska mästerskapen.

Vunnit mot Arsenal

Keita, som stod i ÖFK mellan 2014 och 2024, var lagkapten under flera säsonger och har bland annat stått flera matcher i Europa League för Östersund. Han vaktade målburen när ÖFK slog Arsenal i en klassisk match på Emirates i London.

Aly Keita har också varit i en del blåsväder de senaste åren. Sommaren 2024 stoppades han i en rutinkontroll av polisen. Urinprovet han fick lämna gav utslag för kokain. Han dömdes senare för drograttfylleri och fick lämna ÖFK.

– Det vill jag inte prata om, det har jag lagt bakom mig. Nu vill jag bara spela fotboll med kidsen, sa Aly Keita till SVT i samband med att han engagerats som tränare på ett läger för fotbollsungdomar.