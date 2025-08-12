STORA BOMBEN: Ex-allsvensk landslagsmålvakt till IFK Västervik

Med över 100 allsvenska matcher för Östersunds FK är Aly Keita en otroligt meriterad värvning för IFK Västervik.
Foto: Bildbyrån
Albin Liffner är skadad och att målvaktsposten kanske varit en av IFK Västerviks svagheter den här säsongen är ingen hemlighet.
Ändå har laget just nu kvalplatsen i division fyra.
Under tisdagen slog också en enorm bomb ned som inte direkt försämrar lagets chanser att nå minst en kvalplats till division 3.
38-årige Aly Keita, med en bit över 100 allsvenska matcher för Östersunds FK i bagaget, är klar för klubben. Det meddelar IFK Västervik i kväll.
Aly Keita är född i Sverige men har valt att representera Guineas landslag, där han gjort ett flertal landskamper. Han har även deltagit i Afrikanska mästerskapen.
Vunnit mot Arsenal
Keita, som stod i ÖFK mellan 2014 och 2024, var lagkapten under flera säsonger och har bland annat stått flera matcher i Europa League för Östersund. Han vaktade målburen när ÖFK slog Arsenal i en klassisk match på Emirates i London.
Aly Keita har också varit i en del blåsväder de senaste åren. Sommaren 2024 stoppades han i en rutinkontroll av polisen. Urinprovet han fick lämna gav utslag för kokain. Han dömdes senare för drograttfylleri och fick lämna ÖFK.
– Det vill jag inte prata om, det har jag lagt bakom mig. Nu vill jag bara spela fotboll med kidsen, sa Aly Keita till SVT i samband med att han engagerats som tränare på ett läger för fotbollsungdomar.