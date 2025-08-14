VIF bommade A-slutspel efter sent mål – fick ändå lyfta bucklan

Mål på matchens sista spark förstörde Vimmerby IF:s chanser att ta sig till A-slutspel i Eskilscupen i Skåne. Men laget fick ändå lyfta bucklan som segrare efter söndagens slutspel.

Förra helgen var Vimmerby IF:s 14-årstjejer på cupäventyr i Helsingborg.

Eskilscupen är landets näst största fotbollsturnering efter Gothia Cup, och det var så när att det slutade med rejäl succé. Ett sent mål i en av gruppspelsmatcherna gjorde dock att laget bommade A- och B-slutspel, men efter att ha gått rent och inte släppt in ett enda mål i D-slutspelet, vann man det och fick åka hem med en fin pokal.

Förlusten kom mot slutliga semifinalisten GIF Nike från Lomma, och i en av de två oavgjorda matcherna (2-2 mot Eskilstuna) tappade man segern på matchens sista spark. Det målet gjorde att ett A- eller B-slutspel förbyttes till ett C- eller D-slutspel.

En 1-0-förlust mot Tyresö på lördagen gjorde att det till slut blev D-slutspel.

Nollade alla motståndare

– Tyvärr var matchen mot Tyresö årets plattmatch. Då var hela laget dåligt. Efter den matchen rensade vi luften ordentligt och i D-slutspelet var det sedan något helt annat, berättar ledaren Fredrik Credholdt.

Under cupens sista dag visade VIF vilken nivå man håller. Kvartsfinalen vanns mot Vallens IF med 4-0, semin mot Onsala med 3-0 och finalen mot Skövde med 2-0.

– Det var flera ledare som frågade oss vad vi gjorde i D-slutspelet, och det var kul att det lossande till slut. Roligt också att tjejerna fick åka hem som vinnare och med en pokal. Alla tjejer i truppen ska ha jätteberöm för insatsen under söndagen. Det är lätt att bryta ihop efter en tung inledning, men det här tog de på rätt sätt. Laget har dessutom vunnit väldigt mycket under åren, så det här kanske var en nyttig erfarenhet, säger Credholdt.