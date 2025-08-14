VIF befinner sig i utsatt läge: "Behöver känna att vi har gjort allt vi kan"

Vimmerby IF befinner sig på nedflyttningsplats och har fem poäng upp till negativ kvalplats i division 3. Det är ett tufft läge som David Lindgrens gäng står inför med åtta matcher kvar. – Mot Hjulsbro har vi en bra chans att starta resan, säger VIF-tränaren David Lindgren.

Vimmerby IF fick sämsta tänkbara start på höstsäsongen. Det blev förlust med 2–3 borta mot Rimforsa IF samtidigt som bottenkonkurrenten Hemgårdarnas BK tog en lika stark som överraskande seger mot topplaget Hjulsbro IK. Resultaten innebär att VIF har fem poäng upp till kvalplatsen och sex poäng upp till säker mark med åtta matcher kvar att spela.

– Jag hade en jättebra känsla inför matchen mot Rimforsa. Vi hade jättebra nivå på träningarna och det blev väl en väldigt oväntad matchstart där vi kom lite snett in i det. Det blir lite ängsligt och under den perioden blir det ett självmål plus att vi bjuder på ett mål till nästan direkt efter och då blir det uppförsbacke. Vi försöker ta oss in i det, får in en reducering och håller på att kvittera innan paus. Jag känner sedan att det blir tungt när de ganska enkelt och billigt får göra 3–1 innan vi hinner göra lite byten och är väl på väg att vända. Det funkar inte att bjuda på mål i den här serien och det har vi gjort allt för många gånger. Det är väl dags att vända den trenden helt enkelt om vi ska ha en chans att vinna matcherna som vi har framför oss, säger David Lindgren.

"Kan hota vilket lag som helst"

I morgon kväll får Vimmerby chans till revansch hemma mot topplaget Hjulsbro IK.

– Varje match är viktig och det spelar egentligen ingen roll vilket motstånd vi möter. Vi är hela tiden på jakt efter att komma upp på vår högsta nivå. När vi gör det vet vi att vi kan hota vilket lag som helst och sedan är det dags att börja göra det. Vi är i behov av poäng om vi ska försvara vår division 3-status. Mot Hjulsbro har vi en bra chans att starta resan, säger David Lindgren.

När lagen möttes i början av sommaren slutade matchen 4–4 efter att VIF tappat en tvåmålsledning under de sista tio minuterna.

– De hade mycket boll i första halvlek utan att egentligen skapa speciellt mycket målchanser. Det är ett missförstånd som leder fram till deras 1–0 och jag tycker att vi tar över till stora delar i andra halvlek. Med tio minuter kvar hoppas man väl att vi ska kunna den tvåmålsledningen som vi då sitter inne på. Även när det är bra så har vi lyckats tappa poäng eller förlora ändå.

"Kommer bära eller brista"

VIF befinner sig i ett utsatt läge sett ur ett tabellmässigt perspektiv och David Lindgren försöker få spelarna att acceptera läget och göra det bästa av situationen.

– Den här veckan har vi pratat om det och försökt förstå att vi är i den situation vi är. Det är vad det är och det kommer bära eller brista. Vi behöver åtminstone känna att vi har gjort allt vi kan för att det ska bära. Vi kommer inte lägga oss ner och dö. Vi vet att vi hade en chans mot Hjulsbro sist och det kommer vi ha i morgon också om vi presterar på topp.

Vad har varit ditt medskick till spelarna inför hösten?

– Det finns nog mer än ett medskick. När vi möter förhandstippade topplag har vi presterat på topp och alla har vetat att ”nu behöver vi maxa” och då är oftast prestationen väldigt bra. När vi möter lag som ligger runt oss i tabellen känns det som att vi medvetet eller omedvetet går ner lite i inställning och då har det också lett till att vi har varit taffliga och gjort enkla bjudningar som har gett motståndarna mål. Vi har inte varit riktigt där och tagit de obekväma jobben på samma sätt. Hade vi vunnit de matcherna hade vi varit i ett helt annat läge än vad vi är nu, men det spelar ingen roll nu. Vi tänker framåt och ska påverka det vi kan påverka.

Ingen Tarabeih i VIF i höst

Oskar Stejdahl är tillbaka i spel efter avstängning. Ville Abenius är klar för en återkomst i VIF, men comebacken får vänta ett tag.

Noah Zeylon Thoresson är precis på gränsen till att börja gå fullt i träning efter sitt nyckelbensbrott.

– Noah har den här veckan kunnat börja vara med lite smått i spel och vi räknar med att han mer eller mindre kommer vara igång fullt nästa vecka. Han blir ett jättevälkommet tillskott tillbaka med sin energi och sin fart. Det känns jättebra att han är på väg tillbaka.

Sedan tidigare saknas skadadeduon Joakim Storm och Ahmed Tarabeih. VIF räknar inte med att kunna nyttja ”AT” i höst.

– Jag har inte utgått från att han ska spela i höst så det är väl kanske mer en bekräftelse på att vi inte behöver gå runt och hoppas. Han träffade en kiropraktor i dag och han har inga större förväntningar om att han ska kunna vara med i höst.