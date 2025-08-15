15 augusti 2025
VIMMERBY FÖLL MOT TOPPLAGET

Rickard Thuresson arbetade kopiöst och gjorde Vimmerbys mål mot Hjulsbro. Foto: Simon Henriksson

VIMMERBY FÖLL MOT TOPPLAGET

FOTBOLL 15 augusti 2025 21.24

Vimmerby slet hårt och bjöd tabelltvåan Hjulsbro på tufft motstånd. Men som så många gånger tidigare den här säsongen räckte det inte. Linköpingslaget vann med 4-1 (2-1). 

Hjulsbro öppnade piggt och gick fram till 2-0 under matchens första tredjedel. Vimmerby räckte inte riktigt till, men Rickard Thuresson gav laget en fin känsla i paus med en reducering i 44:e. 

Tyvärr släppte Vimmerby in 1-3 direkt i andra halvlek. Hemmalaget fortsatte slita och spelade tufft mot det tekniska bortalaget – men de riktigt heta chanserna hade man svårt att skapa. Melker Johansson hade ett drömläge med 60 minuter spelade, men bortakeepern gjorde en drömräddning. I slutskedet försökte VIF forcera, men Hjulsbro hade god kontroll. I 89:e kontrade man även in 1-4. 

För Vimmerby kan tabelläget försämras ytterligare när bottenkonkurrenterna spelar deras matcher i 15:e omgång i helgen. 

Mer om matchen kommer senare. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

