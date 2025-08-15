VIMMERBY FÖLL MOT TOPPLAGET

Vimmerby slet hårt och bjöd tabelltvåan Hjulsbro på tufft motstånd. Men som så många gånger tidigare den här säsongen räckte det inte. Linköpingslaget vann med 4-1 (2-1).

Hjulsbro öppnade piggt och gick fram till 2-0 under matchens första tredjedel. Vimmerby räckte inte riktigt till, men Rickard Thuresson gav laget en fin känsla i paus med en reducering i 44:e.

Tyvärr släppte Vimmerby in 1-3 direkt i andra halvlek. Hemmalaget fortsatte slita och spelade tufft mot det tekniska bortalaget – men de riktigt heta chanserna hade man svårt att skapa. Melker Johansson hade ett drömläge med 60 minuter spelade, men bortakeepern gjorde en drömräddning. I slutskedet försökte VIF forcera, men Hjulsbro hade god kontroll. I 89:e kontrade man även in 1-4.

För Vimmerby kan tabelläget försämras ytterligare när bottenkonkurrenterna spelar deras matcher i 15:e omgång i helgen.

Mer om matchen kommer senare.