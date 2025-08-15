Frustrerat efter fina insatsen: ”Kan inte begära mer”

Ny förlust och Vimmerbys tabelläge kommer vara ännu sämre efter helgen. 21 poäng återstår att spela om – men dagens prestation gav ändå visst hopp. – Jag lider med spelarna som gör ett jättejobb, säger tränaren David Lindgren.

Som många gånger tidigare under säsongen bjöd Vimmerby ett topplag på hårt motstånd. Nästan lika ofta har det ändå inte räckt till poäng. Så blev det även ikväll och sett över 90 minuter var Hjulsbro spetsigare och vann rättvist, men 4-1 var definitivt i överkant.

– Prestationen är bra och 4-1 speglar inte matchen fullt ut. Vi gör en bra prestation som lag och jag kan inte begära så mycket mer av spelarna. Vi slet hårt och försökte, men får inte utdelning. Vi har en del chanser innan vi får in reduceringen och jag lider med spelarna som gör ett jättejobb, säger David Lindgren.

"Mentalt blir det tungt"

Vimmerby fick in en psykologisk reducering av Rickard Thuresson precis före paus. Men vad hjälpte det när Hjulsbro satte 3-1 i upptakten av andra.

– Ett tufft mål och vi hade behövt undvika det. Mentalt blir det tungt när det kommer så tidigt.

Finns det något du känner att ni kunde gjort annorlunda?

– Idag tycker jag vi gör det riktigt bra. Skillnaden är att de är lite effektivare och det är inte så att vi missar målchanser med flit.

"Då har vi bra chans"

Ikväll är Vimmerby kvar som tia i tabellen, men imorgon möts elvan Waggeryd och tolvan Boren. Någon av dem kommer att passera VIF, oavsett resultat. Till kvalstrecket kan dagens fem poäng öka under helgen.

21 poäng återstår att spela om.

– Det är svårt att säga hur många som krävs och det beror på hur det går för de andra lagen. Det är lite frustrerande att vi gör en såhär bra prestation mot ett topplag eftersom vi har haft en tendens att inte vara på samma nivå när vi mött lag som är runt om oss i tabellen. Ska vi ha någon chans måste vi kliva ut med den här inställningen. Då har vi bra chans att ta många av de 21 poängen.

Albin Gustavsson och Gustav Stejdahl plussades av Lindgren.

"Det är det man får göra"

Veteranen Rickard Thuresson gjorde ett snyggt mål och sprang otroligt mycket på topp. Frågan är om han kan bli en joker i slutruschen av serien.

– Jag försöker kriga och pusha, det är det man får göra. Vi har haft lite snack i veckan och jag tycker att folk tagit till sig av det. Fortsätter vi såhär tror jag på det. Även när vi låg under med 1-0 och 2-0 kändes det som att många trodde på det. Det är lätt att hänga med huvudet och det krävs de här prestationerna framöver, annars ser det mörkt ut, säger "Thure".

Hur ser du på er prestation idag?

– Jag tycker att vi gör en bra match. Vi skapar kvalificerade målchanser, men återigen blir vi straffade. Det är en hörna och straff i första, men vi har lika många chanser som dem. Jag tycker att vi kan vara stolta över insatsen och håller vi den här nivån tror jag vi kan plocka många poäng av de som är kvar.

Tabellen finns här.