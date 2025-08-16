Storebro tog efterlängtad seger efter sju raka nederlag

Först tre raka segrar, sedan sju raka förluster. I dag tog Storebro IF en efterlängtad seger när kommunkonkurrenten Rumskulla GoIF besegrades med 5–0. – Det kändes som proppen ur, säger tränaren Fredrik Kindstrand Ströberg.

Storebro IF inledde säsongen strålande med tre raka segrar och inkasserade därefter sju raka förluster. På lördagen kom ett efterlängtat trendbrott när jumbon Rumskulla GoIF besegrades med 5–0 efter 1–0 i halvtid.

– Det är en lite krampaktig första halvlek även om vi får 1–0 väldigt tidigt. Jag vet inte om det är bra för oss. Det känns som att vi gör det svårt för oss, kladdar med bollen och väljer det svåra alternativet än att göra det enkelt, säger Fredrik Kindstrand Ströberg.

Robin Paulsson gjorde 1–0 efter två minuters spel. Efter paus gjorde Isac Green, Linus Hemmingsson och Gabriel Fransson Åberg mål. Det fjärde målet var ett självmål.

– Det blir mycket bättre efter paus. Vi trycker på det vi måste göra bättre. Vi börjar göra det enkelt, hjälper varandra och spelar bollen och det gör vi bra. Vi är bättre tränade än vad de är och de tröttnar lite, säger Kindstrand Ströberg.

"Fyra skitmål vi släpper in"

Rumskullas tränare Thomas Eriksson tycker att siffrorna är missvisande sett till hur matchen på Bruksvallen var.

– Väldigt tråkigt att förlora då vi gör en bra match. Det är fyra skitmål vi släpper in och då går det som det går. Spelmässigt gör vi det bra. Det är sista passet och avsluten som är för dåliga. Det blir lite för stora siffror då vi hade spelövertaget i första, säger Thomas Eriksson.

Försvararna Albin Magnusson och Fabian Blomqvist var duktiga i Storebro tillsammans med Gabriel Fransson Åberg. Alla spelare i Rumskulla förtjänade beröm.

Rumskulla värvar från Storebro

Två spelare i Storebro – Amr Almokdad och Imad Khankan – har gått över till Rumskulla, men de får vänta med att debutera för sitt nya lag.

– Det är tråkigt. Det är en tråkig trend med att man byter lag under säsongen och då väljer vi att inte släppa dem direkt. De är spelklara 25 augusti. Vi ser det som en liten markering då vi tycker att det inte är okej, säger Kindstrand Ströberg.

Rumskulla ser positivt på förstärkningarna.

– Det blir jättebra. Imad är jättebra och kommer vara viktig för oss. Storebro valde att inte släppa dem till de första höstmatcherna så de är klara till matchen mot Hultsfred, säger Eriksson.