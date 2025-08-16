FBSK tappade ledning till förlust – Nilsson imponerade i målet

Robert Nilsson gjorde många räddningar mot IF Stjärnan, men det räckte inte till poäng för FBSK. Foto: Ossian Mathiasson

Frödinge/Brantestad SK ledde med 2–1 i halvtid borta mot IF Stjärnan. Det blev förlust med 2–3 efter att Robert Nilsson radat upp räddningar i andra halvlek. – Vi har en ledning som vi inte riktigt lyckas spela på, säger tränaren Urban Svensson.

Division 5-seriens skyttekung – Viktor Olsson i IF Stjärnan – satte 1–0 efter dryga kvartens spel. Sedan lyckades nästjumbon Frödinge/Brantestad SK vända på steken. Fredric Carlsson frispelades av Albin Hellenstierna och satte 1–1 i minut 19 och Samuel Johansson nickade in Fredric Carlssons frispark efter halvtimmens spel.

– Det är fina mål vi gör och så långt ser det jättebra ut. Jag tycker att det ser jättebra ut fram till mitten av andra halvlek, säger Urban Svensson.

Vad är det som händer då?

– De har två duktiga offensiva spelare som vinner för många löpdueller i djupet. Vi har ”Robban” (Robert Nilsson) som gör en jättematch med 15 kvalificerade räddningar i andra. Han stod emot bra, säger Urban Svensson.

"Hedersam förlust"

Simon Johansson satte 2–2 tio minuter in i andra halvlek och Viktor Olsson avgörande 3–2 med kvarten kvar att spela.

– Det är en hedersam förlust där vi har en ledning som vi inte riktigt lyckas spela på. Jag tycker att vi har börjat hösten bra och varit med bra i båda matcherna. Det är bara att fortsätta köra på.

Bäst i FBSK var Robert Nilsson och hela laget ska ha beröm för arbetsinsatsen.

– Hela laget gör en bra match, men vi får inte med oss resultatet.

Upp till Södra Vi IF på negativ kvalplats är det sju poäng med sju matcher kvar att spela.

