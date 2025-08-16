”Bara” oavgjort för VIF – trots kraftigt spelövertag mot tabelltrean

Frida Pöder var en av Vimmerby IF:s bästa spelare när laget spelade 3-3 mot IFK Wreta Kloster i eftermiddags. Foto: Arkivbild

Vimmerby fick en drömöppning på dagens hemmamatch och ledde med 2-0 mot serietrean IFK Wreta Kloster redan efter tio minuters spel. Det slutade dock ”bara” med delad poäng för VIF, som var det bättre laget men tyvärr släppte in tre alldeles för enkla mål.

Som tabellfyra ligger Vimmerby IF i ett ingenmansland i division 2-fotbollen, men det var sannerligen inga problem med inställningen under eftermiddagens hemmamatch mot laget närmast framför i tabellen, IFK Wreta Kloster.

VIF fick en drömstart och ledde med 2-0 redan efter tio minuters spel. 1-0 nickade Nathalie Milton in efter en hörna av Stina Kägu Bragsjö efter åtta minuter, och två minuter senare skickade Kägu Bragsjö in en målvaktsretur efter skott av Nathalie Johansson.

Sedan var det bud på betydligt fler mål från hemmalaget, men bollen ville inte in. I stället gick det så som det ofta gör. Efter dryga halvtimmen var det gästernas tur att kontra med två snabba mål, och ställningen i paus var 2-2.

Julia nära avgöra

Den andra halvleken inleddes med att de båda lagen skapade ett par hyfsade lägen var, bland annat hade Wreta Kloster ett skott över från nära håll.

Knappt 20 minuter in i halvleken återtog dock Vimmerby ledningen när Frida Pöder spelades fram av Stina Kägu Bragsjö och vackert tryckte in 3-2. Glädjen blev dock bara tio minuter lång innan gästerna återigen kvitterade – även denna gång kändes det som ett väldigt ondöigt insläppt mål, där VIF-försvaret såg ut att ha full koll på läget.

Under den sista kvarten skapade VIF bra tryck under några sekvenser och i samband med några hörnor. Närmast att sätta segermålet var Julia Rosin, men hennes skott räddades av gästernas målvakt och 3-3 stod sig matchen ut.

”Spelar ut dem”

Tränaren Tommy Svensson Pöder, som på grund av avstängning fick se matchen från läktaren, var besviken efteråt.

– Vi spelar ut dem i den första halvleken och får hål på dem tidigt. Sedan har vi bud på betydligt mer, men tyvärr släpper vi återigen in för enkla mål bakåt och har svårt att stänga matchen, suckar han.

– Det har varit vår akilleshäl hela säsongen, att i perioder under matcherna hamnar vi i ett stillastående och bolltittande läge i vårt försvarsspel. Vi har för dålig kommunikation i samband med vårt försvarsspel, och då kan det tyvärr bli så. Förutom det så gör tjejerna en jättebra insats, säger Svensson Pöder.

Bäst i VIF var Frida Pöder och Nathalie Johansson, som ständigt satte Wreta Klosters försvar på prov. Extra plus också till Molly Levin och Stina Kägu Bragsjö.

