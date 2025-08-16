Superviktiga poäng för Djursdala SK – avancerar i tabellen

Djursdala SK tog en tung hemmaseger i eftermiddagens match mot Fågelfors IF. I och med de tre poängen passerade DSK gästerna och klev upp på sjunde plats i division 5-tabellen. Framför allt ser det nu lite lugnare ut nedåt.

I och med segern, som grundlades av ett sent 2-1-mål av Anton Palmér i den första halvleken och ett tidigt 3-1-mål av Isack Thuresson i den andra halvleken, har nu DSK skapat sig sju poängs luft ner till det obehagliga nedre kvalstrecket.

Djursdala fick en smakstart på matchen när Ludvig Lundqvist snyggt satte 1-0 redan i den fjärde minuten. Avslutningen av matchen blev dock rafflande och lite onödigt spännande efter Fågelfors reducering till 3-2 med 25 minuter kvar att spela.

Fågelfors ideliga lyftande av långbollar var dock resultatlöst. DSK-spelarna var starka i andrabollarna, sprang, pressade och tvingade fram misstag från gästerna.

"Har haft det tungt i huvudet"

– Jag är helt slut. En oerhört viktig seger och skönt att nu ha de här poängen nedåt. Jag ska inte ljuga, utan jag har haft det tungt i huvudet de senaste dagarna. Jag tycker att det är onödigt att vi har hamnat i det här läget, men i och med dagens tre poäng känns det som att det lättade en del, pustar DSK-tränaren David Henriksson.

– Båda deras mål är slumpmål, där vi bjuder på det första. Men det är starkt av killarna att inte gräva ner sig utan fortsätta sitt hårda jobb, och viktigt att vi gör 2-1 direkt efter deras kvittering.

Den första halvleken gick spelmässigt klart till Djursdala, medan laget la sig lite mer på defensiven i den andra.

– Det blir så, men jag tycker ändå att vi borde ha gjort ytterligare mål och stängt tillställningen. I dag är jag så stolt över killarna och insatsen de gör för laget och för varandra. I en sådan här match är det svårt att lyfta fram någon spelare framför de andra, utan alla bidrog och ska ha stort beröm, säger David Henriksson.