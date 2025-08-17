VIF B fick obesegrade serieledaren på fall: "Inget konstigt resultat"

Serieledaren Holsby SK var utan förlust efter tio spelade matcher. I dag kom den borta mot Vimmerby IF B som gjorde en klockren insats. – Det är meriterande, säger tränaren Budo Ericsson.

Överlägsna serieledaren i division 4 – Holsby SK – kom till Arena Ceos med nio segrar, ett kryss, finfina målskillnaden 30–2 och hade siktet inställt på en ny seger mot mittenlaget Vimmerby IF B.

Där stötte de på patrull, fick problem och inkasserade säsongens första nederlag. VIF B svarade för en väl genomförd match och tog en rättvis 3–1-seger.

– De hade bara släppt in två mål innan den här matchen. Det var inget konstigt resultat utan vi var bättre i 75 minuter. Vi hade en liten svacka i början av andra, annars spelar vi jävligt bra, säger Budo Ericsson.

Stefansson tvåmålsskytt

Snabba forwarden Sanna Stefansson gjorde 1–0 efter kvartens spel och 2–0 efter dryga timmens spel. Holsby reducerade till 2–1 kort efter 2–0 innan Olivia Hermansson gav svar på tal med 3–1.

– Vi brukar ha svårt att prestera mot tunga, fysiska lag eftersom många spelare i vårt lag är små och korta. Vi är snabbare än alla lag, men vi kan inte stå jämte motståndarna och börja springa. Kommer vi i bågar runt omkring och utgår från rätt position så kan vi slå alla lag i den här serien. Vi är under uppbyggnad och försöker bygga något för framtiden.

VIF B kom till spel med 13 spelare i dag.

– Vi har tyvärr svårt att få ihop lag i dag. Vi har skador i både A- och B-truppen och plus att vi har åtta spelare som sommarjobbar. Vi körde med de 13 spelarna vi hade och gjorde det jättebra utifrån förutsättningarna. Alla spelare i laget är så bra tränade och jag och Janne (Rejdvik) är jättenöjda.

Bäst i VIF B var mittbackarna Minea Snickars och Hanna Ericsson, mittfältaren Linn Carlsson och forwarden Sanna Stefansson.

