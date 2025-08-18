Effektivt FBSK tog fin skalp i derbyt mot HFK

Hultsfred var klart bättre inledningsvis, men hamnade i uppförsbacke efter två straffmål av Anna Danielsson. Strax före paus reducerade Julia Ingemarsson, men FBSK öppnade piggt i andra och gick fram till 4-1. Ingemarsson reducerade igen, men Hultsfred räckte inte till.

FBSK vann med 5-2 och även Kajsa Gunnarsson blev tvåmålskytt. Louise Andersson satte ett.

– Man kunde ha en sämre måndagskväll. Det är alltid skönt att vinna ett derby. Det var en tuff match. Hultsfred är ett bra lag och har en match i benen. Första 30 är HFK klart bättre, vi gör två mål på straffar där och jobbar oss in i matchen. Andra halvlek är klart bättre, då höjer vi oss. Spelmässigt var det stressigt, men i andra ligger vi närmare än dem och får ett bättre djupledsspel, säger Robin Blomberg och ger beröm till hela lagets andra halva av tillställningen.

"Väger 10-15 kilo mer"

Krister Borgh i HFK var besviken.

– En riktigt sur förlust, det är väl 80/20 i bollinnehav till oss men de är effektiva. De är bättre i början av andra, men annars är det vår match. Vi saknar lite tyngd och har inte samma nivå som i torsdags. Taktiskt sett kunde vi inte gjort så mycket och de är lite tyngre än oss, de väger 10-15 kilo mer och har några som sticker ut och är duktiga, säger han.

Inte heller i Hultsfred var det någon enskild spelare som stack ut.

