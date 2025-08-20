Het match när Rumskulla föll: "Hårt straffade"

Varningarna haglade när Rumskulla GoIF föll hemma på Ören mot IF Ariel. 2-5 slutade fajten. – Vi blir hårt straffade, säger Rumskullas ledare Thomas Eriksson.

Gästerna tog ledningen, men Dzenan Hrnic – som är tillbaka igen – utjämnade till 1-1. Ariel återtog ledningen och vid ställningen 1-2 bommade Rumskulla en straff.

I mitten av den andra halvleken kom sedan både 1-3 och 1-4 innan Tarig Ibrahim reducerade. Alldeles i slutet kom också 2-5.

– Vi gör mycket bra, men blir hårt straffade med tre skitmål. När vi bommar straffen blir det lite motigt också. Hade vi fått 2-2 där kunde det ha blivit en helt annan match. I stället släpper vi in ett nytt skräpmål i stället och då faller vi i stället, säger Thomas Eriksson.

Samtidigt ville han inte förta något från Ariels insats.

– Jag säger inget om resultatet, det var ett stabilt lag vi mötte.

Han var inte helt nöjd med antalet gula kort som hans lag fick syna. Totalt rörde det sig om åtta gula, varav ett resulterade i ett rött.

– Utan att skälla på domarna så kan man inte ha en nivå där man varnar för allting. Det är inte alls hälsosamt och det viftades lite för mycket.

Bäst i Rumskulla var Morgan Rinaldo, Joshan Moshini och Billy Inkoom. HÄR kan du kolla in tabellen.