Tabellettan värvar – 16-åring ansluter

Det rör sig om 16-årige Hugo Lindh som återvänder till sin moderklubb.

"Vi kan med glädje meddela att Hugo Lindh, 16, vänder tillbaka till moderklubben efter ett antal år på vift i Vimmerbys ungdomsverksamhet. Det är en träningsvillig kille med god speluppfattning och bra teknik som vi hoppas ska fortsätta utvecklas i H/T. Hugo är en offensiv spelare som kan placeras lite vart som helst längre fram i helgen", skriver HT om värvningen.

Klubbens förhoppning är att övergången ska vara klar redan till helgen.