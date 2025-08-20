20 augusti 2025
Tabellettan värvar – 16-åring ansluter

Hjorted/Totebo förstärker truppen inför det som återstår av hösten. Foto: Simon Henriksson

FOTBOLL 20 augusti 2025 15.30

Tabellettan i division 5, Hjorted/Totebo, förstärker truppen ytterligare inför höstavslutningen.

Det rör sig om 16-årige Hugo Lindh som återvänder till sin moderklubb. 

"Vi kan med glädje meddela att Hugo Lindh, 16, vänder tillbaka till moderklubben efter ett antal år på vift i Vimmerbys ungdomsverksamhet. Det är en träningsvillig kille med god speluppfattning och bra teknik som vi hoppas ska fortsätta utvecklas i H/T. Hugo är en offensiv spelare som kan placeras lite vart som helst längre fram i helgen", skriver HT om värvningen. 

Klubbens förhoppning är att övergången ska vara klar redan till helgen.

Simon Henriksson

