Målvakten glänste när DSK fick nöja sig med kryss

Djursdala SK var mycket illa ute mot HMIS och hade inte målvakten Linus Palmér Hård storspelat så hade DSK troligen förlorat. – Han räddar oss idag, säger DSK-tränaren David Henriksson.

HMIS var mycket hetare från start och hade flera chanser i första halvlek. Palmér Hård kom upp stort och svarade för flera fina räddningar. I andra fick HMIS till slut utdelning genom Rasmus Samuelsson, men DSK reste sig och presterade bättre. Albin Isaksson kvitterade med tio kvar och Djursdala ska vara mest nöjt med 1-1.

– HMIS börjar mycket bättre än oss, vi är inte påkopplade i första. Vi är inte riktigt där, vi skruvar på lite saker i andra och kommer in lite mer i det. ”PH” räddar oss idag. Det var ett helt annat Djursdala än förra helgen, det var inte alls samma glöd och inställning. De är jobbiga att möta och gör det bra, säger Henriksson.

Vad beror det på?

– Det kändes redan på uppvärmningen, det var lite för lattjo, jag trodde att det skulle ändra sig, men det var svårspelat och vi hade inget flyt. Vi hittar inte rätt ytor och passningar. VI hjälper inte varandra tillräckligt mycket och det kuggar inte i.

Linus Palmér Hård får beröm i DSK. Tabellen finns här.