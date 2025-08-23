Storebro föll: "Var inte där alls"

Fredrik Kindstrand Ströbergs Storebro gjorde en svag insats på lördagen. Foto: Arkivbild

En match att glömma för Storebro. 0–4 borta mot Krokstorp. – Det här är ett lag som vi ska slå, men vi var inte där alls idag. En inställningsfråga, säger en besviken tränare i Fredrik Kindstrand Ströberg.

Inför matchen stod Storebro och Krokstorp på samma poäng i tabellen.

Men efter 4–0-segern ryckte Krokstorp ifrån i bottenskiktet av sexan.

– De försvarar sig bra och kontrar in ett par bollar, men nej. Vi kan mycket bättre än så här. Det går inte att bara ställa ut skorna och förvänta sig att ta poäng, säger Fredrik Kindstrand Ströberg.

Efter en blek första halvlek kom Storebro igång i början av andra, men efter 0–3-målet var matchen förlorad.

– Det finns ingenting positivt att ta med sig härifrån. Vi var inte där idag, säger Kindstrand Ströberg.

Nästa match för Storebro är hemma mot nästjumbon Ankarsrum på torsdag.

Rickard Johnston