TUNGT POÄNGTAPP FÖR VIF: "VI SKA VINNA"

Melker Johansson gjorde hattrick för VIF, men det räckte ändå inte till tre poäng. Foto: Arkivbild

Vimmerby IF kom till matchen mot Assyriska med fyra raka förluster bakom sig. Sviten bröts – men trots Melker Johanssons hattrick blev det bara en poäng. – Det känns surt. Det är en match som vi ska vinna utifrån målchanser och matchbild, säger tränaren David Lindgren.

Få har väl glömt Vimmerbys hemmamöte med Assyriska i våras.

Då var ställningen 0–3 efter 65 minuter – men när slutsignalen ljöd hade Vimmerby vänt till 5–3.

Även lördagens match blev en målrik historia med slutsiffrorna 3–3.

Vimmerby IF inledde klart bäst och skapade flera klara lägen i början av matchen.

– Det var chans på chans och känslan var att vi kunde ha haft 3-0 efter tio minuter, säger tränaren David Lindgren.

VIF fick också hål på Assyriska till slut, men kvitteringen kom fort och så skulle det fortsätta matchen igenom. Melker Johansson svarade för ett hattrick men hans fullträffar räckte bara till en poäng.

– Vi skapar mycket och gör tre mål. Tyvärr släpper vi också till en hel del vilket känns trist, säger David Lindgren.

Släpper in för mycket

Det var femte raka matchen för Vimmerby IF med minst tre insläppta mål.

– Så har det varit hela säsongen att vi har bjudit på för enkla mål och behövt jaga.

Vad beror det på?

– Svårt att säga. Kanske bidrar det lite att vi har en konkurrenssituation på målvaktssidan där de spelat utefter form vilket inte alltid varit optimalt. Det har varit svårt att spela in en trygghet i backlinjen vilket kan förklara att det har hattat lite.

Svårt läge

Den uteblivna segern gör att Vimmerby IF:s läge i tabellen är fortsatt tufft med en bra bit upp till kvalplats.

– Så är det, det är inget att knussla med. Vi visste att om vi skulle ge det en ordentlig chans behövde vi ta tre poäng med oss hem idag – och det blir en matchbild där vi ska ha tre poäng. Det är tufft, säger David Lindgren.

Hur ser du på chanserna?

– Ja… Det är ny match nästa vecka och bara att jobba vidare. Det är fortfarande 18 poäng att spela om. Men det gäller såklart att börja ta de poängen också. Just nu är det tungt.

Richard Johnston