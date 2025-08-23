JÄTTESKALP AV SVIF – JÄMSIDES MED TUNA

SVIF jublar över den starka segern borta mot Fårbo. Foto: Privat

Södra Vi IF har inte nosat på säker mark på i princip hela säsongen. Efter en jätteskalp borta mot Fårbo FF är man nu uppe jämsides med IFK Tuna och endast kvar på kvalplatsen på grund av färre gjorda mål. – Vi ville mer än dem och det var avgörande, säger tränaren Peter Magnusson.

Med en timme kvar till avfärd var Södra Vi IF tolv man och absolut ingenting talade för en jätteskräll borta mot topplaget Fårbo FF.

Då kunde David Sauma komma loss och Södra Vi blev 13 spelare i den tuffa bortamatchen.

Om det blev en överkörning? Inte direkt. Södra Vi ledde med 3-1 i paus, släppte in ett tidigt reduceringsmål i den andra halvleken – men höll undan och tog tre extremt viktiga poäng i jakten på nytt kontrakt.

– Det var en stark insats. Vi visade väldigt stark moral och jobbar för varandra. För en gångs skull får vi lite skitmål med oss, säger tränaren Peter Magnusson.

Han tänker inte direkt på första målet i matchen. Adrian Mathiasson mötte ett inlägg och satte en helvolley upp i nättaket. Fårbo kvitterade, men Ossian Mathiasson replikerade inte långt senare. Innan paus gjorde också Casper Sjökvist 3-1.

– Den var klart inne efter en hörna, men det är inte alltid domarna ser det och vi hade marginalerna med oss i dag.

Jagade förgäves

I andra jagade Fårbo, som slåss om kvalplatserna uppåt, en kvittering.

– De får ett tidigt mål i andra och trycker tillbaka oss. Vi håller undan. Visst har de ett par lägen, men det var skott utanför och "Poppe" (Pontus Holm) plockade ned allt i inläggsväg och det var verkligen en kanoninsats. Det var kanonbra av alla.

SVIF är nu jämsides med IFK Tuna och efter några starka insatser på slutet är man definitivt med i kampen om nytt division 5-kontrakt.

– Det är skitsamma, det är nästa match som gäller bara.

Men vad säger du om den här skalpen mot ett av seriens bästa lag?

– De hade många borta precis som oss, men vi visar att vi ville mer och det var avgörande.

Elias Hallingfors var en gigant, men alla förtjänade beröm. HÄR kan du se hur delikat tabellen är just nu.