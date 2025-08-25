VIF B vann kommunderbyt mot FBSK efter sent avgörande

Vimmerby IF B tog hand om samtliga tre poäng i division 4-derbyt mot Frödinge/Brantestad efter ett fint avgörande i 88:e minuten. – Segern satt lite väl långt inne, säger VIF-ledaren Budo Ericsson.

Damderbyt mellan Vimmerby IF B och Frödinge/Brantestad SK såg ut att bli en mållös tillställning. Då, med två minuter kvar av ordinarie tid, föll segermålet signerat VIF-inhopparen Ellie Larsson som avlossade ett skott från 25 meter som for upp i krysset.

– 88:e minuten ska vi inte vänta till för att vinna den här matchen. Vi avgör med ett snyggt mål, säger VIF-ledaren Budo Ericsson.

Vimmerby IF B förde spelet och spenderade mycket tid på offensiv planhalva hemma på konstgräset.

– Vi har stor bolldominans, men lite svårt att komma till de riktigt klara chanserna. Det är lite naiva avslut och tunna inspel från sidorna. Det är i mångt och mycket en erfarenhetsfråga och något som vi hela tiden jobbar med. Vi är spelförande mot alla lag och brister i det fysiska spelet. Vi tränar på att komma rättvända in i straffområdet, men vi har lite svårt att ta oss förbi lag med fysiska försvarare. Vi lär oss av det och det kommer bli bra. Vi vill få ut ännu mer av övertaget, säger Budo Ericsson.

"Surt när man står på fel sida"

Frödinge/Brantestad åkte på en tuff smäll med det sena baklängesmålet.

– Det är alltid surt när man står på fel sida. Det är absolut inte orättvist. De är duktiga, särskilt på det här underlaget där de har mycket boll. Jag tycker att vi står emot och krigar något enormt och då är det surt med ett sånt avgörande, säger Robin Blomberg, tränare i FBSK.

FBSK hade några chanser som man inte förvaltade.

– I en sån här match är det viktigt att vi förvaltar chanserna som vi skapar. Vi har ett friläge och två hörnor där vi behöver göra det bättre. Hörnor är ett adelsmärke för oss och vi måste ta vara på sådana lägen. Vi är tunna på grund av skador och får stuva om i laget, men tjejerna sliter något enormt.

Alla spelare i VIF B erhöll beröm. Målvakten Wilma Falk och innermittfältaren Emma Djurstedt plussades i FBSK.

