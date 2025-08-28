Utskåpning av Storebro mot Ankarsrum – ”Fantastiskt”

Linus Hemmingsson var på spelhumör och gjorde hela fyra mål i storsegern. Foto: Ossian Mathiasson

Storebro har haft problem med målskyttet hela säsongen. Men inte ikväll. Ankarsrum pulvriserades med hela 9-0 (3-0). – Det var en fantastisk laginsats, säger hemmatränaren Fredrik Ströberg Kindstrand.

SIF tog tag i taktpinnen direkt, men hann bränna en hel del lägen – bland annat en straff – innan nollan spräcktes av Viktor Ström. Samma lirare gjorde sedan 2-0 direkt efter och Ankarsrum kändes redan där som ett slaget lag.

3-0 i paus blev snabbt 6-0 i andra och därefter rann det på för Storebro.

– Det var skönt. Vi gör en bra match. Det tar ett tag innan vi får hål på dem, vi missar en straff, har ett skott i ribban och flera lägen. Jag kände att det skulle bli en sådan match igen, men sedan kom förlösande 1-0 och 2-0. De försökte trycka upp lite i andra, men vi spelar oss ur det bra och målen trillar in. Vi gör mycket av det vi tränat på.

Otto Svensson var bäst i hemmalaget, men alla spelare får stort plus. Linus Hemmingsson var målgladast med fyra baljor. Viktor Ström och Otto Svensson satte två vardera och Robin Paulsson ett.

"Vi viker ned oss"

Ankarsrums Oscar Ingström var avstängd efter incidenten senast och fick följa matchen från läktaren. En upplevelse som inte var så värst trivsam.

– De var nio mål bättre, så var det. Vi räddade ändå en straff och målvakten var riktigt bra i första. Vi var inte med i matchen och spelade typ fem man mot elva. Det enda positiva är att målvakten var bra och att det inte blev tvåsiffrigt, säger han.

Vad saknades?

– I princip allting, det var för dålig inställning och vi viker ned oss i alla dueller.

Målvakten Kristoffer Lindqvist plussas.