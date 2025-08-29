Mardrömsläge för VIF inför måstematchen – tunga namn saknas

Vimmerby IF har kniven mot strupen. Då saknas flera tunga namn av olika skäl. – Det är lite otur, men det blir alltid chansen för någon annan att kliva fram, säger VIF-tränaren David Lindgren.

Goda råd har varit dyra ett tag för Vimmerby IF och för varje vecka som laget inte vinner blir läget bara mer prekärt. Efter bara 3-3 borta mot Assyriska förra helgen ser det minst sagt kärvt ut att rädda division 3-kontraktet.

Med sex omgångar kvar att spela har VIF sju poäng upp till kvalplatsen. Till den här helgens möte med Mjölby AI, som definitivt inte säkrat sitt kontrakt, har man dessutom ett stort antal spelare på frånvarolistan.

Trion Rickard Thuresson, Ibrahim Haddar och Albin Gustafsson är avstängda. Dessutom missar Anton Brorsson matchen på grund av privata angelägenheter.

– Det är typiskt att det sammanklingar med detta, men vi har vetat om det sedan i våras. Det är fyra tunga avbräck, konstaterar David Lindgren.

Dessutom har både Ville Abenius och Oskar Stejdahl varit sjuka i veckan.

– Ville är bättre och vi räknar med honom, men när det gäller Oskar inväntar vi besked. Han har känt sig krasslig och såg inte ut att vara 100 procent mot Assyriska. Han har haft feber i veckan, men vi hoppas förstås på honom.

Kliver direkt in från start

VIF har känt till de svåra förutsättningarna ett tag och David Lindgren vill inte lägga för mycket tid och tankar på det.

– Det mesta har vi vetat om sedan förra helgen. Vi har de spelare tillgängliga som är tillgängliga och det blir alltid chansen för någon annan att kliva fram. Vi håller fokus på det vi kan påverka.

I veckan har Vimmerby värvat Gustaf Johansson från division 5-laget Frödinge/Brantestads SK. Han kliver direkt in i kassen mot Mjölby AI.

– Det handlar inte bara om hans målvaktstekniska egenskaper. Det är en spelare med erfarenhet och ledaregenskaper. Mot Assyriska hade vi en defensiv som inte ens hade en genomsnittsålder på 20 år. Vi har väldigt unga spelare och att då – i en tuff situation – få in en spelare med ledaregenskaper blir en mental lättnad. Han kan hjälpa de yngre spelarna.

Lindgren vill förstås inte hänga Edvin Johansson eller Belmin Hrustic för lagets skrynkliga läge i tabellen.

– Gör man misstag på offensiv tredjedel uppmärksammas det inte lika mycket. De misstag som sker som målvakt på egen sista tredjedel blir mycket mer drabbande. Nu har vi sett Gustaf träna den här veckan och ser vad hans ledaregenskaper, snack och förmåga att styra sin lagdel kan göra. Både Edvin och Belmin har potential att vara minst lika bra som Gustaf, men Gustaf är mer färdig och har stått på den här nivån och ännu högre tidigare. Det är en fördel för honom.

"Vinna eller försvinna"

Mjölby åkte ur division 2 förra året och har inte riktigt motsvarat toppförväntningarna den här säsongen. Laget har inte på något sätt säkrat sin fortlevnad i division 3.

– Det finns mycket spetsspelare, inte minst i några brasilianska spelare, men vi hittade sätt att såra dem i vårmötet. Det är ett bra lag och det kommer bli en tuff match för oss.

Är det kört vid förlust?

– Det är avhängigt på hur det går för de andra lagen, men hade vi tagit tre poäng mot Assyriska som vi borde ha gjort, så hade det sett bättre ut. Då fick vi en poäng och det gör den här matchen ännu viktigare. Det är lite vinna eller försvinna i varje match nu.

Ett stort antal lag är inblandat i streckstriden. Kan det vara en fördel för er?

– Det kan det ju, men vi måste få till våra egna resultat. Det går inte med hedersamma förluster eller kryss. Framför allt måste vi se till att få bort problemet med billiga mål bakåt.