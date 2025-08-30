VIF föll ihop - tappade allt i andra halvlek

Redan i den första matchminuten fick nyförvärvet Gustaf Johansson i Vimmerbys mål visa varför han förtjänade sin startplats när Mjölby rann igenom. Han räddade avslutet – och bara två minuter senare var det istället VIF som fick öppet läge. Då var det 1-0 sedan Max Karlsson snyggt spelades fram och avslutade säkert.



Mjölby AI hade det mesta av spelet inledningsvis och anföll gång på gång med framgång på Vimmerbys högerkant, men inspelen höll dålig nivå och när chanserna väl dök upp var Gustaf Johansson stabil i VIF-målet. Även Knut Gunnarsson i försvaret var en gigant i första halvlek och bröt mängder av Mjölby-försök.



Anfallsmässigt hade VIF bud på fler mål, inte minst genom Melker Johansson som kom förbi flera gånger på sin kant men hade förtvivlat svårt att förvalta sina lägen.



Bjöds på straff

I slutminuterna av första halvlek bjöds Vimmerby på straff efter en dråplig situation i Mjölbys försvar. I tron att det blåsts av offside plockade mittbacken upp en passning från sin egen målvakt med händerna – men domaren hade blåst för inspark och straffen var ett faktum. Oskar Stejdahl var säkerheten själv från elva meter och såg till att Vimmerby gick till pausvila i 2-0-ledning.



I början av andra halvlek hade både Theo Zeylon Thoresson och Selatin Shaljani fina möjligheter att utöka till 3-0, men istället reducerade Mjölby med en cykelspark från nära håll i den 51:a matchminuten. Därefter tog gästerna över matchbilden totalt och skapade chans på chans. Tio minuter senare prickades ribban – och ett kvitteringsmål låg minst sagt i luften.



Dubbla mål på fasta situationer

I den 69:e minuten kom också kvitteringen. En fantastisk frisparksvariant ställde VIF-försvaret och Mauricio Penteado Fagotti avslutade stenhårt stolpe in bakom en chanslös Gustaf Johansson. En minut senare kom 2-3 efter en hörnvariant som gav Edvin Hellqvist öppet läge att rulla in bollen. Målet kändes på tok för billigt att släppa in – men var en i raden av enkla VIF-misstag under andra halvlek.



I slutet av matchen flyttade Vimmerby IF upp positionerna och hade några halvlägen att kvittera, men Mjölby AI höll undan och vann matchen. Det var Vimmerbys sjätte raka match med minst tre insläppta mål - och tabelläget blir allt mörkare.



Mer om matchen kommer senare.