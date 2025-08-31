Dubbla hattrick-hjältar för Djursdala mot FBSK

Frödinge/Brantestad tog ledningen mot Djursdala redan efter nio minuter. Sedan var det roliga slut för jumbon.

Alex Karlsson kvitterade för DSK bara tre minuter senare och därefter var det dags för Ludvig Lundqvist-show. Eller vad sägs om det här:

2-1 efter 23 minuter.

3-1 efter 25 minuter.

4-1 efter 36 minuter.

– Vi visar moral efter baklängesmålet och kommer ikapp direkt. Sedan trummar vi bara på och tror på vår idé. Alla sliter som djur och jag är jättestolt över dem. Det är också skönt att göra lite extra mål med tanke på hur vår målskillnad sett ut i år, säger David Henriksson.

Lundqvist blev ändå inte ensam hattrick-skytt för Djursdala.

Även Alex Karlsson satte tre – det sista i matchens slutminuter.

– Enormt roligt för dem. De förtjänar all beröm, säger David Henriksson.

"Bara ett lag på planen"

Hos Urban Svensson i Frödinge/Brantestad var tongångarna annorlunda efter matchen. Redan i paus var ställningen 1-5.

– Ja, vad ska man säga. Kanske smög det sig in någon falsk säkerhet efter vårt ledningsmål, men kvitteringen kom ju bara några minuter senare. Sen var bara ett lag på planen. Vi var inte alls med i första halvlek.

Han är både besviken och lite förvånad med tanke på Frödinge/Brantestads fina insats mot Västerviks FF förra veckan (förlust 2-3).

– Vi gjorde en jättebra match då och jag tänkte att vi skulle fortsätta på det, men det gjorde vi inte riktigt idag. Nu är det motigt igen, men det kommer nya matcher, säger FBSK-tränaren som vill lyfta fram tvåmålsskytten Axel Hoppe Adolfsén, evighetsmotorn Fredrik Carlsson på mitten och Kim Johansson lite extra.