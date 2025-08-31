Katastrofstart sänkte Storebro totalt: "Förstör hela matchen"

0-2 redan efter tre minuter. Storebro IF försökte resa sig – men det räckte inte hela vägen. – Det förstör hela vår match, säger spelande tränaren Fredrik Kindstrand Ströberg efter 2-3-förlusten.

IF Ariel kom ut hårt första kvarten och hade gjort två mål redan när tre minuter var spelat.

– Vi är inte påkopplade från start och det är tråkigt. Det förstör hela vår match tyvärr. Ariel har frenesi i början, men vi måste också vara där. Första kvarten är deras men resten av matchen har vi, säger spelande tränaren Fredrik Kindstrand Ströberg.

Isac Green reducerade på frispark efter drygt en halvtimme, men Ariel gjorde 3-1 med drygt 20 minuter kvar. Linus Hemmingsson ordnade ny spänning med 2-3, men något kvitteringsmål kom aldrig.

– Vi hade press på dem och så kommer två motlägg och så gör de 3-1. Det är surt. Vi får inte riktigt till det, precis som många gånger tidigare. Vi har två hörnor som dansar på målinjen. Det är surt.

Det var även nära 3-3 i slutskedet av matchen.

– Vi har ett par lägen vid 2-3 också och ett rätt bra läge med tio kvar. Känslan då var att vi kunde forcerat och gått för segern om vi kvitterat. Vi orkar ju mycket mer än dem.

Unge Gabriel Fransson Åberg, född 2009, berömdes för sin insats.

– Han har tagit kliv hela hösten. Hela laget gör en bra match förutom första tio, 15. Då får alla underkänt.