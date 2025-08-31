Skarp domarkritik efter 17 mål mellan Rumskulla och Örbäcken

Imad Khankan gav Rumskulla ledningen. FC Örbäcken skulle dock göra 15 mål och vinna med 15-2. – Det är inte fotboll riktigt, säger Jonas Elb.

En mycket udda fotbollsmatch utspelades på Ören i Rumskulla. Jumbon tog ledningen genom vasse målskytten Imad Khankan, men därefter var det inte så roligt för Rumskulla.

Serieledaren kvitterade någon minut senare och totalt rasslade det i Rumskullas nät 15 gånger den här söndagen.

– Det var varmt och avslaget. Vi gör 15 mål, men det var avslaget från sekund ett och en udda fotbollsmatch. Det rinner iväg på slutet, men det är inte fotboll heller riktigt. Det går inte att säga så mycket. Jag försöker stå och driva på det, men ju fler mål det blev desto mindre lyssnade spelarna på mig. Jag har bara varit med om en så här konstig match någon enstaka gång i ungdomslaget. Det är inte vanligt med de här siffrorna, säger Örbäckens tränare Jonas Elb.

Domaren svarar på kritiken

Rumskullas Thomas Eriksson var mest besviken på domarinsatsen.

– Det var bra så länge vi orkade, men vi var dåligt med folk och våra spelare är för dåligt tränade. Det är rätt tröstlöst att hålla på och jag är förbannat trött på alla dåliga domare. Jag skyller inte på det, men fyra, fem mål är solklara offside. Sedan har de sina mikrofoner och det är det sämsta de har. Jag hör vad de säger för skit där, säger han.

Pierre Ringström var en av två domare på Ören.

– Vi agerar professionellt och hjälper varandra genom mikrofonerna. Det är inget skitsnack, så jag vet inte vad han hört där. Vi gör vad vi kan och dömer det vi ser. Står han (Thomas Eriksson) två meter från mig så kan två meter göra mycket. Han har varit med länge, så det måste han kunna förstå. Vi är bara människor, så de ska nog prata med sitt lag om hur man agerar mot domarna, säger han.

Mergim Guraziu gjorde sju för Örbäcken. Henok Nashih gjorde två liksom Jakob Strand och Erdinc Kirik. Varsitt mål gjorde Albin Golalic och Filip Wilke. I Rumskulla plussades Radone Esmail och i Örbäcke duon Samuel Biemnet och Egidijus Guobis.