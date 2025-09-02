Gustaf Johansson om comebacken: "Surt att förlora"

Gustaf Johansson fick chansen direkt i comebacken och svarade för flera kvalificerade räddningar mot Mjölby AI men det räckte inte till poäng. Foto: Rickard Johnston

Gustaf Johansson bytte Frödinge/Brantestad och division fem mot Vimmerby IF och division tre. Mot Mjölby AI kastades målvakten direkt in i hetluften. – Min insats var helt okej, men det är otroligt surt att förlora. Framförallt när vi hade ledningen, säger han.

Comebackande Gustaf Johansson fick förtroendet mellan stolparna direkt mot Mjölby AI och visst märktes det att han fortfarande håller hög klass. Redan i den första matchminuten räddade han ett skott från nära håll och fortsatte sedan att ingjuta ett lugn i försvaret med tydliga direktiv till backlinjen.

– Jag fick en skön start på matchen. Jag räddade några lägen direkt och sen var man inne i det. På så sätt var det en rolig match för min del, säger målvakten.

Men drömmen om en perfekt comeback grusades i andra halvlek. Efter att ha svarat för ett par fina parader tvingades han släppa en reducering bakom sig och sedan ytterligare två mål på fasta situationer när Mjölby vände 0-2 till 3-2 inom loppet av 20 minuter.

– Det första målet hade jag velat ha tillbaka. Där hade jag kunnat göra det bättre även om det är ett fint avslut från nära håll. Jag fick en hand på bollen men orkade inte styra bort den. De andra två målen är inte så mycket att säga om. Två varianter och två bra avslut mot stolproten. Jag har dålig sikt framför och det är bra gjort av Mjölby, konstaterar Gustaf Johansson.

"Nerver från alla håll och kanter"

Strax efter reduceringsmålet hamnade VIF i en tung period och Mjölby skapade chans på chans efter enkla misstag.

– Det är väl ganska naturligt att det blir så när vi har den positionen vi har och med den här säsongen bakom oss. Vi har lägen att sätta både 3-0 och 4-0 och stänga matchen, men när vi släpper in målet blir det nerver från alla håll och kanter.

Vad säger du om din comeback?

– Helt okej. Men det är surt att förlora och det enda som spelar roll är hur matchen slutar.

Hur ser du på att fortsätta spela nästa säsong?

– Jag vet inte riktigt, det går lite från dag till dag. Att jag kom tillbaka nu var för att på något sätt försöka hjälpa VIF att hänga kvar. Jag hade inte räknat med att få spela mot Mjölby och egentligen inte att få spela matcher överhuvudtaget. Min förhoppning har varit att kunna bidra med positiv inställning på både match och träning.

På fredag väntar Myresjö/Vetlanda borta för Gustaf Johansson och Vimmerby IF. Med åtta poäng upp till kvalplats och bara fem matcher kvar att spela är tre poäng ett krav för att hålla chansen om fortsatt spel i trean vid liv.

– Teoretiskt sett lever det kanske någon omgång till, men vi måste börja vinna fotbollsmatcher och det måste göras på fredag.