BEXELL FRÄLSTE GULLRINGEN MED MATCHENS SISTA SPARK

Med matchen sista spark fixade Rasmus Bexell tre superviktiga poäng för sitt Gullringens GoIF i dagens hemmamatch mot Sävsjö FF. Bakom suveräna serieledaren Egnahem ligger nu fyra lag inom en poängs marginal och slåss om andraplatsen.

Till dagens match tvingades Gullringen avvara avstängde kaptenen Alexander Svartz, långtidsskadade duon Martin Höglind och Linus Hillström samt bortreste backen Enock Jörgensen.

Men laget gjort en stark insats och det var en stenhård, jämn och nervkittlande fajt som utspelade sig på Gullemon. För hemmalaget slutade det på bästa sätt; med att gästande Sävsjö FF kom dit som tabelltrea, och fick åka hem som tabellfemma.

Tredje gången gillt för Wärnehall

Det var dock gästerna som fick den bästa starten och satte 1-0 efter 20 minuters spel via ett distansskott. I slutet av det första halvleken lyfte hemmalaget upp spelet och saknade inte chanser att kvittera, bland annat hade Jesper Wärnehall två kanonlägen.

Wärnehall skulle dock få sin revansch drygt tio minuter in i den andra halvleken. Vid en tilltrasslad situation efter en hörna kunde han till slut nicka in 1-1-målet. Inte alls oförtjänt.

Avgjorde i 93:e minuten

Efter Gullringens kvittering stod matchen verkligen och vägde. Det var tufft, grinigt, sönderblåst och mycket snack på domaren. Lagen bytte chanser och situationer med varandra och det var märkligt att 1-1 stod sig.

Men nu gjorde det ju inte det tiden ut, utan med matchens sista spark i den 93:e minuten frälste duktige Rasmus Bexell sitt lag. Vackert frispelad av Jalil Kader kunde han rulla in 2-1 till publikens stora glädje.

"Väldigt bra division 4-match"

– Det har var en väldigt bra division 4-match. Sävsjö är helt klart ett av seriens bästa lag – tillsammans med bland annat oss när vi spelar bra, säger en glad tränare för Gullringen, Mattias Sandh.

– Det här är en match som kunde ha gått åt vilket håll som helst, och det är klart att jag är tacksam för att vi får med oss samtliga poäng. Nu blir det riktigt spännande i de sista omgångarna där bland annat Tranås och IFK Västervik möter varandra, och där Västervik även har seriesuveränen Egnahem kvar att möta, säger Sandh.

Efter matchen vill Gullringens tränare inte lyfta fram någon enskild spelare framför någon annan.

– Vi är väldigt starka kollektivt och därför är det svårt att säga att någon sticker ut. Sävsjö har ett vasst kantspel, men där möter vi dem väldigt bra – det är jag supernöjd med. På det hela taget kändes det tryggt i dag.

