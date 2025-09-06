IFK Tuna vände och vann mot Södra Vi – avgjorde sista 20 minuterna

Med tre mål under matchens sista 20 minuter vände IFK Tuna på steken i bortamatchen mot Södra Vi IF och vann med 3-1. Därmed skapade sig Tuna lite luft till det negativa kvalstrecket, där Södra Vi blir alltmer fast.

Det var hemmalaget Södra Vi som var det starkare laget i den första halvleken av division 5-derbyt, och kanske borde man ha petat in ett par bollar där. Allt som oftast lurade man Tuna att dra ner tempot, rulla på egen planhalva, satte sedan press och skapade avslut. Däremot har Södra Vi inte varit särskilt skarpa i avsluten under den här säsongen, och det var man inte i dag heller.

Efter Hannes Stefanssons 1-0-mål i inledningen av den andra halvleken blev hemmalaget lite mer passivt. Tunas kvittering kom på straff med mindre av 20 minuter kvar, sedan avgjorde tvillingarna Anton och Martin Carlsson matchen med varsitt mål – det sista på övertid.

Besviken hemmatränare

Hemmatränaren Peter Magnusson var besviken efter matchen.

– Vi gör det bra i 60 minuter, fram tills deras 1-1-mål kommer. Sett till målchanser tycker jag att vi borde ha avgjort matchen i den första halvleken, men vi lyckas inte förvalta lägena, säger han.

– När de kvitterar blir vi som paralyserade, det är tyvärr så det kan bli för ett lag som ligger där vi gör. Samtidigt ska Tuna ha beröm för hur kliniska de är i sina avslut och förmågan att utnyttja lägena. Det är det som är skillnaden i dag, säger Magnusson som inte ville lyfta fram någon enskild spelare, utan menade att det var kollektivet både som var bra och som dippade.

"Ganska slätstruket"

Gladare då hos IFK Tunas tränare Lasse Gustavsson.

– Jag är så klart glad över poängen, men sett till spelet var det ganska slätstruket. Det var habilt men ingen som stack ut – alla är där de ska vara utan att göra något extra. I den första halvleken lurar Södra Vi oss i sin fälla. Vi pratade om det i paus och då blev det bättre.

– De fick visserligen en bra start av den andra halvleken med ett tidigt mål, men vi lyfter upp spelet lite och jag tycker att vi är det bättre laget. Innan vår straffkvittering räddar deras målvakt två frilägen, och efter vår kvittering är jag nöjd med det vi skapar och utnyttjar, säger Lasse Gustavsson, som inte heller han ville framhålla någon särskild spelare i sitt lag.

Södra Vi IF-IFK Tuna 1-3 (0-0)

1-0 (47) Hannes Stefansson, 1-1 (72) Diego Nicolas Toribio Urrutia, 1-2 (75) Anton Carlsson, 1-3 (90) Martin Carlsson.

Här hittar du den aktuella tabellen.