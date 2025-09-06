Vimmerby IF hade lekstuga – körde över mittenkollegan fullständigt

Vimmerby IF hade lekstuga och besegrade tabellsexan i fotbollstvåan, Dalsjöfors GoIF, med hela 8-0 hemma på Ceos i eftermiddags. – Det var en överkörning utan dess like, sammanfattar tränaren Tommy svensson Pöder.

Målskyttet inleddes redan i den tredje minuten av Nathalie Johansson. Och sedan fortsatte det bara. 4-0 i paus blev till slut 8-0 vid full tid efter spel mot ett mål i 90 minuter. Tremålsskytt för Vimmerby blev nyförvärvet från Tjust IF FF, Gabriella Krüger.

– Det var en väldigt bra match av oss – en överkörning utan dess like. Men vi är ett bra lag när det rullar på. Då ska man veta att det är ett starkt lag, med tjejer som både har allsvenska meriter och erfarenhet av landslagsspel, som vi kör över fullständigt. De hade ett skott på mål, och vi bud på säkert fem-sex mål till, säger VIF-tränaren Tommy Svensson Pöder.

Förlust senast

När VIF mötte Dalsjöfors borta blev det förlust. Det var Svensson Pöder säker på att det inte skulle bli i dag.

– Redan när vi satt i bussen på väg hem därifrån sa jag att det här aldrig kommer hända igen. Så i dag är jag väldigt glad över segern. men inte förvånad.

– Vi gjorde ett bra fotbollslag mediokert. Tjejerna såg väldigt alerta ut och sprang enormt, därför vill jag inte framhålla någon extra i dag. Alla ville vara med och synas, och sånt uppskattar jag.

